Espresso Morte – Kurzweiliger Gardasee Krimi

Ein Hotel wird in Karlheinz Molls „Espresso Morte“ zum Mittelpunkt von Mord-Ermittlungen.

Der deutsche Kommissar Giancarlo Lehmann ist eigentlich pensioniert und will am Seeufer des Gardasees einfach nur einen Espresso genießen. Doch er wird auf einmal – dazu noch an einem Sonntag! – zu einem Tatort in der Altstadt von Malcesine gerufen, da dort ein Mann erschlagen aufgefunden wurde. Der Kommissar kann nur noch den Tod des Mannes feststellen und Hilfe durch die Polizei anfordern. Sein Schwiegersohn Sergio Gemma aus Trient wird mit den Ermittlungen beauftragt und wie schon bei einigen früheren Fällen, bittet er Giancarlo um Unterstützung, worauf er sich widerwillig einlässt. Die erste Spur führt in das noble Seminarhotel „Perle am See“ in Riva am Gardasee, in dem das Opfer an einem Finanzsymposium teilnahm. Die zunächst unbekannte Frau, mit der er die Nacht vor seinem Tod in einer Pension in Malcesine verbrachte, ist ebenfalls zu Gast in dem Hotel.

Noch bevor sich aus den Befragungen im Hotel im spannenden Krimi „Espresso Morte“ von Karlheinz Moll erste Verdachtsmomente ergeben, wird ein zweiter Hotelgast von der Bastione in Riva zu Tode gestürzt. In den Lebensläufen der beiden Toten finden sich schon bald einige Parallelen aus der Finanzwelt. Die Leser tauchen zusammen mit den zwei Ermittlern immer tiefer in die finanziellen Machenschaften der Ermordeten ein und bringen höchst Brisantes zu Tage. Als kurz darauf ein weiterer Gast von einem Auto angefahren wird und immer weitere Details aus der Vergangenheit der Opfer bekannt werden, erscheint ein Rachemotiv in deren beruflichen Umfeld unausweichlich.

„Espresso Morte" von Karlheinz Moll ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21736-2 zu bestellen.

