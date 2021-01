Der Herzkomet – Ein illustriertes Buch zum Nachdenken

Ein neugieriger Stern und ein kleines Mädchen verändern in Stefan Fritzes „Der Herzkomet“ die Welt.

Die meisten Sternenkinder in der Sternenschule sind gerne dort: Sie wollen möglichst viel von der warmherzigen Lehrerin Frau Sonne und dem etwas griesgrämigen alten Professor Mond lernen. Doch ein aufgeweckter Stern hat andere Ideen. Blinky ist ein bisschen vorlaut, immer zappelig und aufgeregt, alles ist ihm zu langweilig in der Schule. Er büxt zu Beginn dieser Geschichte also einfach mal aus der Sternenschule im Universum aus und geht auf Entdeckungsreise. Er findet auf seiner Reise die Erde und freundet sich dort mit der kleinen Ella an. Gemeinsam bringen sie die Erwachsenen zum Nachdenken und verändern die Welt.

Das 44 Seiten kurze Buch „Der Herzkomet“ von Stefan Fritz geht behutsam und verständlich auf einige der Grundthemen der Menschheit ein. Dr. med. Mehdi Djalali, ein Gynäkologe, erklärt im Vorwort, dass das Buch die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels in dem Umgang mit der Schwangerschaft und Geburt bzw. mit den Nachkommen vermittelt. Eines ist klar: Die Leser sollen durch die Inhalte der Geschichte zum Nachdenken angeregt werden. Die Geschichte soll aber auch neugierig machen und dazu anregen, neue Perspektiven zu erforschen.

„Der Herzkomet" von Stefan Fritz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22431-5 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

