Wir und die Bäume – Humorvolles Botanik-Buch

Tycho Stracke vermittelt in „Wir und die Bäume“ auf kurzweilige Weise Wissen rund um die Beziehung zwischen Mensch und Baum.

Bäume spielen in der Geschichte der Menschheit eine wichtige Rolle, auch wenn viele Stadtmenschen heutzutage eher selten an Bäume denken – und vielleicht auch nur selten welche sehen. Doch Bäume sind seit Jahrtausenden wichtig zum Überleben der Menschen (und Tiere!). Sie lieferten vor der Zeit von Regenschirmen und Betonhäusern Schutz vor den Elementen (und tun dies oft auch heute noch). Sie werden zum Bauen von Möbeln verwendet und Holz ist bis heute noch ein beliebter und oft verwendeter Brennstoff. Das neue Buch von Tycho Stracke ist ein botanisches Werk, das den Lesern einen Blick in die Kulturgeschichte der Beziehung zwischen Mensch und Baum erlaubt. Der Autor schreibt auf eine humorvolle Weise, die das Buch alles andere als langweilig macht, obwohl darin sehr viel Wissen vermittelt wird.

Die Leser erfahren in „Wir und die Bäume“ von Tycho Stracke Wissenswertes und Humorvolles zu mehr als dreißig Bäumen und verlieren dabei auch die Angst vor lateinischen Begrifflichkeiten.

Dieses Buch ermöglicht es auch Laien, Bäume mit anderen Augen zu sehen und ihre tiefe Bedeutung für die menschliche Kultur nachzuvollziehen. Der Autor will die Leser an die vielfältigen Beziehungen des Menschen zu Bäumen und ihren Produkten erinnern und ihr Interesse wecken, sich mal etwas näher

mit dem Thema „Bäume“ zu beschäftigen

„Wir und die Bäume“ von Tycho Stracke ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-6496-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

