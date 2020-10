Superhummeln – Bedrohte Stars am Bestäuberhimmel – Humorvolles Naturbuch

Antje Arnold erklärt in „Superhummeln – Bedrohte Stars am Bestäuberhimmel“, wie die Leser und Hummeln gemeinsam die Welt retten können.

Hummeln und Wildbienen waren einst ein normaler Anblick in Gärten und auf Wiesen. Doch heutzutage sind sie akut bedroht. Viele Menschen wissen auch nicht, wie ungeheuer wichtig diese kleinen Tierchen für die Umwelt und die Nahrungskette sind. Die Autorin will dies mit ihrem Buch ändern. Sie teilt auf humorvolle und verständliche Weise ihren Wissensschatz. Sie erzählt von den charmanten Marotten der Hummeln und Wildbienen, von ihrer ungeheuer wichtigen und dennoch verkannten Bestäuberleistung, aber auch von ihrer Gefährdung. Die Leser erhalten in diesem Buch interessante Antworten auf abwechslungsreiche Fragen wie: Was verbindet Hummeln mit Ökosystemdienstleistungen, planetaren Torten und zwei Herren namens „Haber und Bosch“? Warum machen sich nicht nur Hummeln, sondern auch Hasen vom Acker? Wie werden aus Hobbygärtnern, Hummelgärtner und schlussendlich Hummel-Lover?

Die Leser lernen in „Superhummeln – Bedrohte Stars am Bestäuberhimmel“ von Antje Arnold, dass jeder Mensch etwas zu dem Überleben von Hummeln und Bienen beitragen kann. Das Buch wartet mit provokante Thesen auf, wie: „Faulsein gefährdet das Insektensterben“, „Die Naturwende ist mindestens genauso wichtig wie die Energiewende“ oder „Naturschutz braucht neue Wörter und Schule ein neues Unterrichtsfach: PANDA: Praktischer und angewandter Naturschutz in Detmold und anderswo“. Nach der Lektüre dieses Buches hat jeder Leser viel Wissen über diese kleinen Helfer gewonnen.

„Superhummeln – Bedrohte Stars am Bestäuberhimmel“ von Antje Arnold ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12182-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ziegel als Wertstoff Gibt es einen Zusammenhang zwischen Fettabsaugung und Fitness?