KPOP Fusion 2024, die Tour für die Community und mit der Community.

Erlebe die KPOP Fusion Tour im November 2024 mit Top-Acts wie HWASA und spannendem Entertainment. Sichere dir ab 25. April Tickets für das KPOP Event des Jahres in 9 deutschen Städten.

Im November 2024 startet die KPOP Fusion Tour durch Deutschland. Die Tour bietet KPOP Fans oder Stans, wie sich die wirklichen Insider nennen, ein Gesamterlebnis aus Konzert mit einer Mischung aus beliebten Gruppen und Solokünstlern und vielen ergänzenden Angeboten, die die KPOP-Kultur zelebriert.

Die Fans nennen ihre KPOP Stars liebevoll Idols. Diese Künstler und Künstlerinnen sind oft mehrfach begabt und haben einen großen gesamtkulturellen Einfluss. Seit 2010 existiert eine immer größer werdende Fangemeinde der Korean Popular Music. KPOP Gruppen verkauften 2022 weltweit acht der zehn meistverkauften Alben.

In den letzten Jahren gab es einige Veranstaltungen für die deutsche KPOP-Community – doch was PK Events in diesem Jahr auf die Beine stellen wird, ist außergewöhnlich:

Neun Städte, neun Arenen, drei hochkarätige Acts, ein Rookie (Nachwuchstalent) begleitet von einem KPOP DJ, sowie den KPOP typischen Random Dance und vielen weiteren aufregenden Möglichkeiten. Damit wird die KPOP Fusion zu einem der absoluten Veranstaltungshöhepunkte in diesem Genre.

Mit HWASA als glanzvoller Headliner setzt die KPOP Fusion Tour bereits jetzt Maßstäbe. In den kommenden Wochen werden weitere Acts der KPOP Fusion Tour veröffentlicht, die das Line-Up vervollständigen werden. Die Community darf entsprechend gespannt sein und sich auf November freuen.

»Wir erwarten volle Hallen mit Fans aus Deutschland und der ganzen Welt – wir rechnen mit bis zu 50 unterschiedlichen Nationen und freuen uns auf ein multikulturelles Fest.« sagt Peter Kötting, für den Veranstalter PK Events.

Der Vorverkauf für dieses außergewöhnliche Event startet am 25. April 2024. Weitere Informationen und Updates finden Sie auf: www.kpopfusion.eu

Die Tourdaten sind:

02.11.2024 Hannover ZAG-Arena

04.11.2024 Mannheim SAP-Arena

06.11.2024 Nürnberg ARENA NÜRNBERGER Versicherung

08.11.2024 Dortmund Westfalenhalle

10.11.2024 München Olympiahalle

12.11.2024 Leipzig QUARTERBACK Immobilien ARENA

14.11.2024 Kempten bigBOX

17.11.2024 Köln LANXESS arena

19.11.2024 Hamburg Barclays Arena

pk events ist seit über 30 Jahren im Veranstaltungsbereich tätig.

pk events startete – als Veranstalter vor Ort – mit dem ersten KPOP Stadionfestival in Europaerfolgreich durch.

Mit mehreren MONSTER JAM Shows – einer der erfolgreichsten Familienunterhaltungsprodukte der Welt – macht sich pk events ebenfalls einen Namen.

2022 war pk events der Veranstalter für Die fantastischen Vier und Pop im Park – die beide im Deutsche Bank Park in Frankfurt stattfanden.

In den Jahren 2019 und 2022 hat pk events das dreitägige Sylt Open Air-Festival ins Leben gerufen und einige der deutschen Megastars auf die Bühne dieser außergewöhnlichen Insel geholt.

