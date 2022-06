Großer Erfolg für die Cabrio Tour Dolomites – Frühlingevent

Die 145 Jubiläumsfeier startet als überwältigender Erfolg

1877 – 2022 = 145 Jahre Familientradition, das kann, soll und muß man feiern!

Der Erfolg hat dem Südtiroler Autoliebhaber Christian Bianco recht gegeben. Das was schon sein Urgroßvater und sein Großvater gemacht haben, macht der Südtiroler mit großem Erfolg weiter.

Nach monatelanger Vorbereitungen begannen die Feierlichkeiten in Torbole am Gardasee. Aus dem ganzen deutschen Sprachraum reisten Cabriofahrer mit ihren tollen Fahrzeugen an, um an den von ihm organisierten Touren teilzunehmen.

Entschleunigen – genießen, das ist sein Motto für seine Teilnehmer. Bei herrlichen Wetter, offenen Dach und die Haare im Wind fuhren die Cabrios drei Tage lang in der Gegend vom Gardasee durch die warme Landschaft.

Weiter ging es dann die Dolomiten. Christian führte zuerst von Villanders und dann von Sottoguda die Cabriofahrer durch die magische Welt der Dolomiten. Dabei wurde auch eine Karosseriewerkstatt besucht, die darauf speziallisiert ist Oldtimer zu restaurieren.

Jeder der Teilnehmer erhielt eine vollständige Infomappe (Roadbook) mit allen notwendigen Informationen und einer genauen Beschreibung der vom Chef höchstpersönlich ausgearbeiteten Touren, die dann auch von ihm während dem Event persönlich angeführt und geleitet wurden, ganz im Sinne der alten Familientradition.

Infos, Bildergallerie, Kontaktmöglichkeiten und die zukünftigen Programme kann man auf der Webseite nachlesen.

Webseite von Classic team South Tyrol – Dolomites

Pressekontakt:

Classic Team South Tyrol – Dolomites

Herr Christian Dr. Bianco

Postfach 02

39018 Terlan

fon ..: +393383146779

web ..: https://mg-dolomites.jimdofree.com/events-meetings/cabrio-tour-dolomites-lake-garda/

email : president@850spiderbertoneteam.de

