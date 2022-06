Wohin geht der Kupferpreis

Die Experten sind sich da nicht so ganz einig, aber eine gewisse Tendenz lässt sich dennoch feststellen.

Die Kupferpreise sind gerade unter Druck geraten. Schuld sind die chinesischen Corona-Maßnahmen. Lockdowns im großen Stil hinterlassen nun mal Spuren auf der Nachfrageseite. Stillstand tut den Preisen nicht gut. Allerdings ist mit einem Eingreifen der Regierung Chinas zu rechnen und so mit Konjunkturmaßnahmen, die den Bedarf an Rohstoffen wieder ankurbeln. Zudem könnten sinkende Qualitäten positiv auf den Kupferpreis wirken. Die grüne Revolution wird auf jeden Fall große Mengen Kupfer verschlingen. Das rötliche Metall sollte also bei Anlegern zu den favorisierten Rohstoffen gehören. Selbst wenn es preislich gerade eine Durststrecke gibt, die nächsten Jahre, so sehen es auch viele Analysten, sollte es mit dem Kupferpreis nach oben gehen.

Da sollte ein Investment in Kupferunternehmen im Portfolio dabei sein, etwa in Torq Resources – https://www.youtube.com/watch?v=Yf-0L2au5ik&t=143s . Gold und Kupfer sind in den drei Projekten der Gesellschaft in Chile enthalten, darunter ist auch das Eisen-Oxid-Kupfer-Gold-Projekt Margarita.

Die meisten modernen Elektronikprodukte einschließlich der Lithium-Ionen-Batterien beinhalten Nickel. Vor allem in Massenbatterien, die eine hohe Energiedichte und ein geringes Gewicht brauchen, ist Nickel unersetzbar. In modernen Lithium-Ionen-Batterien ist meist Nickel als Kathodenmaterial verbaut und das nicht wenig. Der im Zuge des Klimawandels stark steigende Batteriebereich wird auch beim Rohstoff Nickel für eine steigende Nachfrage sorgen. Dabei ist es das hochwertige Nickel, das gebraucht wird für Batterien und dieses ist, anders als das minderwertige Nickel, rar. Meist kommt Nickel aus Minen in Indonesien und ähnlichen Gebieten und Abbau sowie Verarbeitung sind sehr umweltintensiv.

Die Canada Nickel Company – https://www.youtube.com/watch?v=uByunotmKIw&t=3s – beispielsweise hat sich auf Nickel-Sulfid-Projekte in bergbaufreundlichen Regionen spezialisiert. Flaggschiffprojekt ist das Nickel-Kobalt-Projekt Crawford.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Torq Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/torq-resources-inc/ -) und der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mitzuverantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

