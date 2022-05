Great Tour – unser Gold Event für alle Cabrio Fahrzeuge

Anläßlich unserer 145 Jahre Jubiläumsfeier organisieren wir die „Great Tour“ – unser Gold Event.

Eine einmalige Familientradition in ganz Tirol!

Fiaker – Autounternehmer – Taxi – Veranstalter von Genußfahrten für Autoliebhaber – auf den ersten Blick würde man meinen, daß es sich um verschiedene Berufsbilder handeln würde, die sich einander nur ähneln.

Sieht man sich aber die Sache genauer an, so merkt man, daß es sich immer um die gleiche Kernkompetenz handelt: die Mitglieder der Hanspeterischen Familie haben immer Reisende durch ihre angestammte Heimat begleitet und betreut, egal ob diese aus beruflichen oder touristischen Gründen unterwegs waren. Die ausgeübte Tätigkeit ist der rote Faden, die Kernkompetenz. Das Pferdegespann, auch Fiaker genannt, oder das Automobil sind nur das Fortbewegungsmittel, das Mittel zum Zweck, dessen man sich bedient um die eigene Tätigkeit ausüben zu können.

Hanspeters haben immer die Zeichen der Zeit erkannt und haben sich angepasst – haben eine Innovation durchgemacht, die es ihnen erlaubt hat, 145 Jahre lang sich selbst treu zu bleiben.

Anlaß genug um dies gebührend zu feiern – und das machen wir auch!

Unsere ganz speziellen Angebote für DICH!

1? vom 17. bis 21. September 2022 in Sillian / Osttirol

Wir bereisen das kleine Osttirol und erleben die Romantik und wilde Schönheit des Großglockners.

2? vom 21. bis 25. September 2022 in Arabba / Dolomiten

Wir werden zusammen herausfordernde Passstraßen in den Dolomiten in Angriff nehmen und einen ganz besonderen Flair zwischen der atemberaubenden rauen Bergwelt und der Schönheit der Natur genießen.?

3? vom 25. bis 29. September 2022 in Villanders / Südtirol

Besuchen Sie mit uns einen der Orte, an dem die Traube für Qualitätsweine in einem südlichen Alpental mit mediterranem Klima wächst.?

Mit großer Abschlußfeier und vielen Überraschungen!

Sie erwarten:

? unvergessliche Routen

? traumhafte Straßen

? feine Kulinarik

? Das UNESCO Weltkulturerbe Dolomiten

Weitere kurze Infos:

*) Es handelt sich um geführen Touren – es ist keine Motorsport Event.

*) Das erste und erfolgreichste, internationale Cabrio Event in den Dolomiten!

*) Sie erhalten ein Roadbook mit der Beschreibung der Fahrten und allen notwendigen Informationen.

*) Jeder Teilnehmer erhält eine schöne Veranstaltungsplakette für das Auto.

*) Der Chef ist gebürtiger Südtiroler und dipl. Reiseleiter. Er begleitet Sie höchstpersönlich während dem gesamten Event.

*) 24h Betreuung durch den Chef während der ganzen Veranstaltung;

Sie können entweder bei allen Teilen mitfahren, oder auch einfach die aussuchen, die Ihnen besonders zusagen.

Wir sind startklar – Sie auch?

Anmeldung und alle weiteren Infos unter:

Webpage = http://www.von-hanspeter.at/

Kontakt – email = president@classicteam850.com

Kontakt – Handy = +39 338 314 67 79

