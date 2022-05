Lippenvergrößerung mit Hyaluron Filler

Sie wünschen sich mehr Lippenvolumen und Ihnen ist zudem ein natürlicher Look wichtig?

Häufig erreicht man dieses durch eine Kombination der Betonung der Lippenkante und einem Volumenaufbau des Lippenrotes.

Die Nachfrage nach Lippenunterspritzungen wird insgesamt immer höher.

Mit dieser beliebten Beauty Behandlung wird das Lippenvolumen deutlich vergrößert und das ganz ohne eine aufwendige Operation.

Es wird ein Filler auf der Basis von Hyaluronsäure in das Lippengewebe injiziert.

Auf diese Weise kann man einerseits die Lippenform vergrößern und außerdem asymmetrische Lippen ausgleichen.

Ein deutlicher und damit eher auffälliger Volumenaufbau wird häufig von jüngeren Patientinnen gewünscht. Hier ist oftmals das Aussehen von Blogerinnen und Influencern ein Vorbild.

Nach eingehender Beratung ist auch eine solche Behandlung selbstverständlich möglich.

Lippenvergrößerung

Behandlung von Lippenfältchen

Sie haben störende Lippenfältchen und wünschen sich eine verjüngende glattere Optik der Lippen?

Lästige Fältchen können stark abgemildert werden.

Unsere Empfehlung:

Zunächst sollte die Lippenkontur mit Hyaluronsäure gefüllt werden.

In einem weiteren Schritt wird Hyaluronsäure vorsichtig in tiefere Falten der Oberlippe eingespritzt werden. Erst hiernach kann ergänzend eine dünne Hyaluronsäure flächig angewandt werden. In einigen Fällen ist es besser, es bleiben einige Falten sichtbar, als dass es zu einer auffallend unnatürlichen Verdickung der Lippe kommt.

Kombiniert werden kann diese Behandlung mit einem Peeling der Oberlippe.

Welche Lippenform liegt im Trend?

Volle Lippen entsprechen in jedem Fall dem derzeitigen Schönheitsideal.

Sind die Lippen schmal wirkt man häufig ein wenig verbissen oder sehr streng und missmutig.

Es gibt Menschen, die von Geburt an schmale Lippen haben. Auch das Alter kann dafür verantwortlich sein, dass die Lippen an Volumen verlieren.

Eine Lippenvergrößerung ist ein kleiner Eingriff mit einer großen Wirkung für die Patientinnen.

Hyaluron Filler ist somit eine Möglichkeit für unterschiedliche Behandlungsoptionen mit Langzeitwirkung

Wer sich die Lippen aufspritzen lässt, kann sich auf bis zu 12 Monate anhaltende Ergebnisse freuen. Die leichten Schwellungen nach der Unterspritzung sind im Regelfall schnell verschwunden.

Wir beraten Sie gerne zu den diversen Optionen und die Möglichkeiten, Ihre individuellen Wunschvorstellungen umzusetzen!

