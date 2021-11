Einführung Whistleblower Hotline, der Fall Julian Reichel

Ab Dezember gilt eine neu EU-Richtlinie – Einführung Whistleblower Hotline

Durch den Fall Julian Reichelt wurden die Diskussionen in Deutschland wieder angeregt. Wie sieht es aus mit den Compliance Richtlinien bezüglich der Liebesbeziehungen in Unternehmen? Was ist mit Flirts mit Personen in einer untergeordneten Hierarchieebene, die Vor- oder Nachteile durch diese Beziehung generieren?

Umsetzung Whistleblower Hotline

Wie wird die Whistleblowing Hotline umgesetzt?

Für welche Unternehmen ist sie relevant?



Die neue EU-Whistleblower-Richtlinie muss bis zum 17. Dezember 2021 national umgesetzt werden

Sicheres Hinweisgebersystem in drei Stufen

Internes Meldesystem

Meldung an die zuständige Behörde

Information der Öffentlichkeit

Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern ab 17.12.2021- 50 bis 249 Mitarbeitern ab 17.12.2023 (Nationalstaaten können Schwelle auf ab 17.12.2021 ab 250 Mitarbeiter anheben)

Auch Behörden und Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohner sind verpflichtet, die Kanäle einzurichten

Es sollen Verstöße gegen nationales (optional)und EU-Recht gemeldet werden können

Sinn: Aufdeckung und Unterbindung von Verstößen

Auch Hinweisgeber (Whistleblower) sollen besser geschützt werden

Meldekanäle müssen die Möglichkeit der schriftlichen, mündlichen oder persönlichen form ermöglichen

Dokumentation erforderlich schriftlich oder Tonaufzeichnung – Schutz vor Zugriff Unbefugter

Meldung muss jederzeit möglich sein

Telefonische kostenlose Hotline mit Voicebox und sehr regelmäßigem Abruf der Nachrichten

Physische Zusammenkunft muss ermöglicht werden

IT geschütztes Hinweisgebersystem mit anonymen verschlüsselten Nachrichten zwischen Hinweisgeber und Ansprechpartner bei Hotline (Auch Tag und Nacht)

Vorsicht bei internen Regelungen – nicht befugte Mitarbeiter (Auch IT) dürfen keinen Zugriff haben

Lösung externe Nummer – Anruf wird von Ombudsman oder Voicebox entegegengenommen – Bei Voicebox keine Eingangsbestätigung möglich

Diskussion: Beweislastumkehr bei Kündigungen – Arbeitgeber muss nachweisen, dass Kündigung nicht im Zusammenhang mit der Aufdeckung von Missständen steht

Reicht ein stiller Briefkasten?

Wie sind die konkreten Anforderungen an die Whistleblowing Hotline?



Outsourcing Whistleblower Hotline

Wie kann die Whistleblowing Hotline extern umgesetzt werden?



Compliance Regeln für Liebesbeziehungen

Was sollen Unternehmen regeln, wenn es um die Liebe am Arbeitsplatz geht? Wie kann man dafür sorgen, dass Fälle sexueller Belästigung gemeldet werden?



Drei Komponenten:

Alles was in Richtung Nötigung geht: § 177 StGB

Einvernehmliche ernsthafte Beziehung – offen kommunizieren – Konfliktpotential abschätzen können – Versetzung in andere Abteilung

Zwar einvernehmlich aber Flirten mit System – Hierarchieebenen übergreifend – sobald es um die Erlangung von Vor- und Nachteilen geht

Gefährdung des Gleichbehandlungsgrundsatzes

Das sagt man nun im Fall Reichelt

Offene Kommunikation, wenn sich eine ernsthafte Beziehung anbahnt

Flirts und Sympathien sind nur unter dem ganz normalen Gleichbehandlungsgrundsatz interessant

Der Fall Reichelt oder andere Fälle könnten eine Art System beinhalten

Dort hilft eine Whistleblowing Hotline

Auch Betrofffene sollten lernen offener zu kommunizieren

Metoo ist wichtig

Insgesamt sollte man einen agilen Führungsstil mit flacheren Hierarchien pflegen und sich mit Respekt und Offenheit begegnen

Nicole Biermann-Wehmeyer im WDR Fernsehen

Compliance USA – Deutschland

Unterschied Amerika und Deutschland:

Amerika:



In Amerika sind die Regeln wesentlich strenger

Im Extremfall kann man entlassen werden, wenn man eine Liebesbeziehung eingeht

Es gibt Unternehmen, die Beziehungen komplett verbieten

Sie beugen damit Interessenkonflikten vor

US Unternehmen fürchten sich vor möglichen Klagen und hohen Schadensersatzsummen

Die Metoo-Debatte hat die Compliance Richtlinien verschärft

Auch bei einvernehmlichen Beziehungen sind schon viele Topmanager in den USA zurückgetreten

Deutschland:

Beziehungen innerhalb der Unternehmen sind erlaubt

Sie sind auch durch das Persönlichkeitsrecht geschützt Art 2 Abs. 1 mit Art.1 Abs.1 GG

Amerikanische Verhältnisse werden wir wohl nicht bekommen

US-Handelskonzern Walmart wollte Beziehungen untereinander komplett untersagen

LG Düsseldorf kippte die Regelung schon 2005

Kündigungen oder Abmahnungen drohen nur dann, wenn durch die Beziehung

Die Arbeit vernachlässigt wird

Der Betriebsfrieden durch Streitereien gestört wird

Sieht Deutschland die Problematik?

Deutsche Unternehmen haben die Problematik erkannt

Generell findet ein Wandel der Führungskultur statt

Potential nach oben bei der Kommunikation im Unternehmen – Symptomatisch für Deutschland eher negative Kommunikation

Compliance und den Nutzen herausstellen

Compliance als Wettbewerbsfaktor



