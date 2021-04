ROPOTAMO – Ein neuer Fall für den BKA-Ermittler Ion Kaiser

„ROPOTAMO“ ist der Titel des neuen Krimis von Matthias Liebkopf. Bereits zum zweiten Mal lässt der Autor Ion Kaiser ermitteln. Dieser muss erkennen, dass die Uhren in Osteuropa anders ticken.

Am Strand des Schwarzen Meeres wird eine Leiche gefunden. Der Fall zieht weite Kreise, so dass die Ermittler, unter ihnen der BKA-Mann Ion Kaiser, zwischen Orient und Okzident den Machenschaften der neuen Herrschenden sowie des internationalen Terrorismus hinterherjagen. Dabei tauchen Aspekte aus der Vergangenheit auf, die nicht jedem lieb sind. Es beginnt eine spannende und gefährliche Jagd über Ländergrenzen hinweg.

Ion Kaiser taucht in seinem neuesten Fall tief in einen Sumpf aus Korruption und osteuropäischen Gewohnheiten ein. Seine stets korrekte Ehefrau verlangt von ihm, sich auf seine Spürnase zu verlassen. Doch anstatt für den neuen Fall in Bulgarien interessiert sich der BKA-Mann mehr für seine junge Kollegin.

Der Autor Matthias Liebkopf wurde 1970 geboren und ist gelernter Kfz-Schlosser. Der Weltenbummler und Wüstenliebhaber lebt in Berlin und interessiert sich neben dem Schreiben für schnelle Autos.

„ROPOTAMO“ von Matthias Liebkopf ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26092-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Wir sind die Obrigkeit – So regierten uns die Herren der Stadt