Der Pilger im Coupé – Pilgerreisen mit der Eisenbahn 1850 bis 1939 – Eine Alltagsgeschichte

In seinem neuen geschichtlichen Sachbuch „Der Pilger im Coupé“ dokumentiert der Historiker Ignaz Civelli eine ganz besondere Form der Pilgerreise, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts populär wurde.

Schon seit vielen Jahrhunderten pilgern zahlreiche Menschen zu heiligen Stätten. Doch zu einem massentauglichen Phänomen wurde das Pilgern erst durch das Aufkommen der Eisenbahn. Seitdem herrscht ein regelrechter Pilgerboom, denn bis heute reisen jedes Jahr Millionen Katholiken mit der Bahn zu international bedeutsamen nationalen und regionalen Pilgerstätten.

Ignaz Civelli schildert in seiner reich bebilderten verkehrs- und religionsgeschichtlichen Studie, wie solche Reisen im 19. Jahrhundert organisiert wurden. Dabei beschreibt er nicht nur den Ablauf einer Pilgerfahrt, sondern auch, was die Gläubigen auf ihren Fahrten erlebten und fühlten. Denn ein Pilger musste sich neben widrigen Wetterbedingungen gegen überforderte Reiseführer, verspätete oder verpasste Züge, ungewohntes Essen, die Reisekrankheit und Taschendiebe behaupten. Es gab im Pilgeralltag aber auch ebenso Momente, die von Fröhlichkeit und Unbeschwertheit sowie von religiösem Glück und Zusammengehörigkeitsgefühlen geprägt waren.

Eine besondere Erwähnung finden im Buch die sogenannten „Trains Blancs“. Hierbei handelte es sich um Züge mit Kranken, die sich Heilung in Lourdes versprachen.

Ignaz Civelli ist als promovierter Historiker sowie als Archivar tätig. Zu seinen Spezialgebieten gehören neben der Verkehrsgeschichte die Eisenbahn- sowie die Religionsgeschichte. Lange widmete er sich auch der Zuger Lokalgeschichte, denn Civelli war bis 2018 Staatsarchivar des Kantons Zug.

„Der Pilger im Coupé" von Ignaz Civelli ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24905-9 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

