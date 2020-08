Einfach Bahnfahren – Praxisbuch Eisenbahn Band 2

Frank Hole vermittelt in „Einfach Bahnfahren“, wie man Bahnfahrten am besten plant und die Fahrzeiten ideal nutzt.

Der zweite Band in der Reihe „Praxisbuch Eisenbahn“ von Frank Hole widmet sich dem Planen von Zugfahrten und allen damit verbundenen Themen. Das Buch richtet sich vor allem an Menschen, die noch nicht so oft Bahn gefahren sind oder überlegen, künftig die Bahn für ihre Fahrten zu wählen. Immerhin ist die Bahn eine umweltfreundliche Alternative und man kann sich beim Fahren entspannen, sich die Landschaften anschauen oder ein gutes Buch lesen! Doch zu Beginn kann die Fülle an Informationen ein wenig überwältigend sein. Der Autor erklärt in seinem Buch, wie man die Vorteile der Bahn mit etwas Information und Erfahrung sehr gut nutzen kann. Themen sind beispielsweise Planung, Informationsmöglichkeiten, Fahrkartenkauf, Zugfahren, Bahnhöfe, Umsteigen, Flügelzüge, Verkehrsverbünde, automatische Zugtüren und Abfertigung.

Weitere Kapitel des Bandes „Einfach Bahnfahren“ von Frank Hole behandeln Schienenersatzverkehr, Mobilitätseingeschränkte, Reisen mit Kindern und Fahrrädern und Eisenbahnfahrten ins Ausland. Nicht zuletzt geht es darum, sich selbst optimal mit der Bahn zu arrangieren und sie jederzeit einfach und selbstverständlich nutzen zu können. Besonderer Wert wird darauf gelegt, die Inhalte gut verständlich zu vermitteln. Zahlreiche praktische Beispiele, viele Übungen und 95 überwiegend farbige Abbildungen unterstützen die Leser dabei.

„Einfach Bahnfahren“ von Frank Hole ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-04215-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

