Corona: Die Katze ist aus dem Sack – Gestorben wird immer. Doch woran?

Der Autor Christian Kaufmann ist ein Liebhaber von Sterbestatistiken. Kein Wunder also, dass er sich in „Corona: Die Katze ist aus dem Sack“ das Covid-19 Virus und seine Sterblichkeitsrate vornimmt.

Christian Kaufmann beschäftigt sich schon von Berufs wegen mit Zahlen, denn er arbeitet seit Jahrzehnten mit Statistiken zu sozialen und finanziellen Themen. Dabei ist sein Steckenpferd eher ungewöhnlich, denn er befasst sich vor allem mit Sterbestatistiken. Eine Statistik, in der jeder einmal vorkommt. Wenn man ein Alter über 80 Jahre erreicht, gehört man zu den Privilegierten, die erst spät Einzug in diese Statistik halten.

Aus gegebenem Anlass hat der Autor nun das Risiko, an Covid-19 zu sterben, genau unter die Lupe genommen. Schnell wird klar, dass es nach wie vor wahrscheinlicher ist, an einer anderen Krankheit oder an einem Sturz zu sterben. An den Folgen von letzterem sterben in Deutschland jährlich 25.000 Menschen, wobei die meisten davon im Rentenalter sind. Auch die Zahl der Toten in Folge chronischer Krankheiten der unteren Atemwege sind von Corona kaum einzuholen, denn 2017 betraf dies 55.000 Personen. Aufgrund dieser Zahlen kommt der Autor zu der Erkenntnis, dass die weltweit getroffenen Maßnahmen zum Schutz der Risikogruppen kontraproduktiv sind. Denn viel sinnvoller wäre es, dort zu schützen, wo es notwendig ist. Mit seinem Buch möchte der Autor seinen Lesern die Sorge vor dem Corona-Virus nehmen, damit sie wieder angstfrei in die Zukunft sehen können.

