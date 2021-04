Wir sind die Obrigkeit – So regierten uns die Herren der Stadt

„Wir sind die Obrigkeit“ ist der Titel des neuen Sachbuches des Autorenduos Silke und Udo Kruse. Sie berichten von Erfahrungen mit Patriziern, Honoratioren und Demokraten in deutschen Rathäusern.

Der Leser taucht auf den ersten Seiten dieses geschichtlichen und politischen Fachbuches tief ins wilhelminische Kaiserreich ein. Zu dieser Zeit mussten die Bürger noch erleben, was es bedeutet, ein Untertan zu sein. Die Autoren schildern, wie sich im Laufe der Jahrhunderte ein Wandel zu einer bürgernahen Verwaltung vollzog. Dabei gestalteten Silke und Udo Kruse diesen teilweise selbst mit, so dass sie auch ihre Erfahrungen in der Selbstverwaltung und Kontakte zu zahlreichen Kommunen in ihre Ausführungen mit einfließen lassen. Es gelingt dem Ehepaar Kruse in ihrem neuen Buch, ein fachspezifisches Thema populär darzustellen, indem sie Fachinformationen interessant und für ihre Leser verständlich aufbereiten.

Seit den 70er Jahren haben Silke und Udo Kruse über 200 Aufsätze zu sozialpolitischen und sozialgeschichtlichen Themen in Fachzeitschriften sowie in der Publikumspresse veröffentlicht. Aktuell beschäftigen sie sich, auch als Zeitzeugen, mit der Aufarbeitung der Nachkriegszeit, so dass sie in ihren Veröffentlichungen auch immer wieder auf das eigene Familienarchiv zurückgreifen.

„Wir sind die Obrigkeit" von Udo Kruse, Silke Kruse ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23006-4 zu bestellen.

