Faszination Neurographik – Erster Band der kreativen und anregenden Reihe

Kunst am Zaun e. V. stellt den Lesern in „Faszination Neurographik“ eine besondere Kunst vor, die verbindet.

Die Neurographik ist eine kreative, ganzheitliche Transformationsmethode, die das Leben der Leser verändern kann und zugleich eine Kunst, die verbindet. Diese Kunst wurde von Prof. Dr. Pavel Piskarev, einem Petersburger Architekt, Künstler, Trainer und Doktor der Psychologie, entwickelt. Die Co-Autorinnen dieses Buches haben den ersten deutschsprachigen Trainerkurs am Institut für Kreativitätspsychologie absolviert und stehen aktuell kurz vor dem Abschluss. Mit diesem Buch möchten sie ihren Ausbildern danken und den Lesern einen Einblick in ihre Arbeit mit der Neurographik bieten. Die Autoren hoffen, dass sie die Leser dazu inspirieren können, tiefer in ihre eigene Kreativität

einzutauchen. Das Buch nimmt die Leser auf eine spannende und informative Reise durch das Jahr der ersten deutschsprachigen Ausbildung zum Neurographiktrainer mit. Die Autoren sind keine Schriftsteller, aber haben ihre Kapitel mit ganz viel Liebe und Hingabe in ihrem eigenen Stil geschrieben.

Im Adressverzeichnis des besonderen Buchs „Faszination Neurographik“ von Kunst am Zaun e. V. können die Leser direkt Kontakt zu den Co-Autorinnen oder den Verein Kunst-am-Zaun e.V. als Herausgeber aufnehmen. Die Autoren verraten den Lesern ihre neurographischen Erfolgsstrategien, mit der sie Krisen überwunden und neue Wege gefunden haben, um Mut, Lebensfreude, Zuversicht und Selbstbewusstsein zu stärken. Die Idee für dieses Buchprojekt hat ihren Ursprung in dem #gemeinsamistdasneueego. Der zweite Band der Reihe ist auch bereits via tredition bestellbar.

„Faszination Neurographik“ von Kunst am Zaun e. V. ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26628-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

