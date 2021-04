Faszination Neurographik – Dritter Band der spannenden Reihe

Kunst am Zaun e. V. liefert den Lesern in „Faszination Neurographik“ einen ersten Einblick in die kreative Transformationsmethode der Neurographik.

Die verschiedenen Co-Autoren stellen in dem neusten Band aus der Reihe rund um Neurographik ihren Weg vor, wie sie zu dieser besonderen Form der Kunst gekommen sind, was sie ihnen persönlich bedeutet und welche Veränderungen sie oder ihre Klienten dank der Neurographik in ihrem Leben erfahren durften. Aber nicht nur das: besonders gelungen sind auch die konkreten Anleitungen, welche die Leser zum Mitmalen bekommen. Sie erlauben allen, die bisher noch nicht mit der Neurographik in Berührung gekommen sind, es einfach mal für sich selbst auszuprobieren, Schritt für Schritt, inklusive technischen Hilfsmitteln wie Papier und Stiften. Sehr wertvoll ist auch, dass die Autoren jeweils ihren eigenen thematischen Schwerpunkt setzen, sei es das Leben mit gesundheitlichen Problemen oder Narben, die Lösung eines konkreten Problems oder das Erkennen neuer Perspektiven in Endlosschleifen aus immer gleichen Fragen oder Schwierigkeiten.

So bekommt man als Leser und aktiver Verwender des Buchs „Faszination Neurographik“ von Kunst am Zaun e. V. einen wunderbaren Eindruck des riesigen Spektrums an Möglichkeiten, wie die Neurographik, über die bis dato generell sehr wenig auf dem Markt zu finden ist, auch einen bedeutenden Beitrag zum eigenen Leben leisten könnte. Das Buch ist ein spannendes Werk, das einen sehr viel tieferen Einblick in die vielen Facetten der Neurographik ermöglicht und dazu inspiriert, selbst zum Stift zu greifen!

„Faszination Neurographik“ von Kunst am Zaun e. V. ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23773-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

