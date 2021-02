GEHIRNJOGGING – Fit in 18 Tagen – Band 3 der neuen Gedächtnistraining-Reihe

Im dritten Band von Alexander Halms „GEHIRNJOGGING – Fit in 18 Tagen“ stellen sich die Leser der größten Herausforderung der Reihe.

Der dritte und letzte Teil dieser neuen Buchreihe hilft den Lesern erneut, verschiedene Bereiche ihres Gehirns in nur 18 Tagen zu trainieren. Dies kann ihnen überall im Leben helfen: In der Schule, an der Universität, im Berufsleben und im Alltag. Auch im Alter können sie mit diesem Training ihr Gedächtnis fit halten. Jeder der insgesamt drei Bände hat 18 verschiedene Trainingseinheiten – eine davon soll jeden Tag bearbeitet werden. Die Aufgaben machen wirklich Spaß und zeigen, dass man für seine eigene geistige Fitness nicht viel Zeit investieren muss. Die Leser können gezielt bestimmte Fertigkeiten des Gehirns trainieren, wie z.B. mathematische und logische Fertigkeiten, schnelle und intuitive Texterfassung, visuelle Wahrnehmung und Merkfähigkeit im Kurzzeitgedächtnis.

Das letzte Band der Reihe „GEHIRNJOGGING – Fit in 18 Tagen“ von Alexander Halm beinhaltet die letzten 6 Tage des Gedächtnistrainings. Am Ende dieses Zeitraums sollten sich die Leser geistig fit und wohler fühlen. Sie werden zudem auch erkennen, dass sie ihrem Gegenüber immer einen Schritt voraus sein werden. Die drei Bücher in der Reihe „GEHIRNJOGGING – Fit in 18“ heißen „Band 1 – Beginn dein Training!“, „Band 2 – Das nächste Level!“ und „Band 3 – Ausdauertraining!“ und sollten am Besten in der korrekten Reihenfolge abgearbeitet werden, denn die drei Bände sind genau aufeinander abgestimmt. Dabei werden die Aufgaben von Buch zu Buch etwas schwieriger und komplexer. Das Training mit allen drei Büchern gibt den Lesern die Chance, geistig fitter zu werden und einen länger anhaltenden Trainingseffekt zu erzielen!

„GEHIRNJOGGING – Fit in 18 Tagen 3/3“ von Alexander Halm ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23519-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

