50 TIPPS FÜR EINEN BESSEREN KUNDENSERVICE – Band 7 der hilfreichen Reihe für Unternehmer

Strategische Themen werden in junokai GmbHs „50 TIPPS FÜR EINEN BESSEREN KUNDENSERVICE“ genauso behandelt wie tägliche operative Aufgabenstellungen aus verschiedenen Bereichen.

Die Reihe rund um besseren Kundenservice befindet sich in 2020 bereits in ihrem siebten Jahr und hat in den vergangenen Jahren bereits für viele Unternehmer und ihren Kundenservice einen riesigen Unterschied gemacht. In den vorherigen Bänden stehen den Lesern inzwischen über 350 wertvolle Tipps, um den Kundenservice in Unternehmen noch kundenorientierter, schneller, moderner und kostengünstiger zu machen, zur Verfügung. Die Berater der junokai GmbH veröffentlichen auf der unternehmenseigenen Webseite in den „Tipps der Woche“ wöchentlich neue, spannende und aktuelle Themen aus ihrem Beratungsalltag. Jedes Jahr fasst junokai diese Tipps in einem neuen Buch zusammen und schafft damit ein wertvolles Kompendium und Nachschlagewerk – auch das Band des Jahres 2020 ist hier keine Ausnahme und wird allen Unternehmen, die Wert auf guten Kundenservice legen, empfohlen.

Strategische Themen wie beispielsweise Digitalisierung und Robotics werden in dem Sammelband „50 TIPPS FÜR EINEN BESSEREN KUNDENSERVICE“ von junokai GmbH ebenso behandelt wie tägliche operative Aufgabenstellungen aus Projektorganisation, Führung, Einsatzplanung, Mitarbeiterbetreuung oder Reporting. Kurz und prägnant auf den Punkt gebracht, lassen sich die Tipps gezielt nachschlagen und nutzen. Das Buch dient als Inspiration und Ideenquelle für die eigene Arbeit am und mit dem wertvollsten Gut des Unternehmens: Dem Kunden.

„50 TIPPS FÜR EINEN BESSEREN KUNDENSERVICE – BAND 7“ von junokai GmbH ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15580-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

