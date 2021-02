Sieben ist noch nie allein geblieben! – Satirische Gesellschaftskritik und mehr

Das Skurrile des Alltags wird in Peter Bocks „Sieben ist noch nie allein geblieben!“ erneut pointiert festgehalten und nicht selten ad absurdum geführt.

Wissenswertes und Gesellschaftskritik werden in dieser Sammlung voller abwechslungsreicher Texte humorvoll verpackt. Es handelt sich dabei um Dialoge, Artikel, Ansprachen, Gedichte, Reflexionen (zum Teil auch in Plattdeutsch) und mehr. Das oft Skurrile des Alltags wird von dem Autor pointiert festgehalten und nicht selten ad absurdum geführt. Peter Bock zeigt mit seinen Texten nicht zum ersten Mal, dass man keine großartigen Geschichten und Handlungen erfinden muss, wenn man doch die merkwürdigsten Dinge direkt im menschlichen Alltag finden kann, wenn man einfach nur genau hinschaut.

Leser mit Humor werden die Inhalte der Sammlung „Sieben ist noch nie allein geblieben!“ von Peter Bock genießen. Der Autor wurde am 13. Januar 1949 in Plön geboren. Er lebt und schreibt heute am Nord-Ostsee-Kanal. Wer nicht genug von seinen satirischen Texten bekommen kann, der kann via tredition eine Vielzahl anderer Werke von ihm finden, wie z.B. „Am Beckenrand“, „Bekenntnisse eines Bischofs“, „ERLEDIGT!“, „Fundsachen“, „Ist nicht wahr, oder?“ und mehr.

„Sieben ist noch nie allein geblieben!“ von Peter Bock ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23612-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

