Die Trägheit – reale Physik, eine physikalische Aufklärung – Eine Verallgemeinerung der newtonschen Gesetze

Xiaowen Xu enträtselt in „Die Trägheit – reale Physik, eine physikalische Aufklärung“ die Gravitation und die Naturkräfte.

Naturgeheimnisse sind in den Augen von Menschen, die keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben, manchmal wie Zauberei. Es gibt Zaubertricks, so der Autor, die so raffiniert sind, dass sie alle physikalischen Realitäten und alles logische Denken widerlegen. In Wirklichkeit sind sie oft nur ein nicht sehr schlaues Täuschungsmanöver und Xiaowen Xu will in seinem neuen Buch zeigen, was wirklich hinter diesen „Tricks“ steckt. Vor allem geht es hier um das Thema Trägheit, deren Wirkung und Funktion bei

allen Bewegungen nicht fehlen darf und dessen Auftreten in

der gesamten Physik eine signifikante Rolle spielt. So erklärt die Trägheit z.B., warum die Erde sich um die Sonne dreht.

Das Buch „Die Trägheit – reale Physik, eine physikalische Aufklärung“ von Xiaowen Xu zeigt den Lesern, dass Kompliziertheit nicht immer Richtigkeit bedeutet, sondern eher das Gegenteil öfters der Fall sein wird. Der Autor erklärt, wie eine natürliche Natur eigentlich aussehen sollte, und warum Bewegungen und Geschehnisse im Himmel so geschehen, wie sie eben geschehen – und dass dabei nichts zufällig abläuft. Wechselwirkungen und Verschränkungen werden in diesem Buch sachlich interpretiert, und alle Naturereignisse auf einfache Weise verständlich gemacht.

„Die Trägheit – reale Physik, eine physikalische Aufklärung“ von Xiaowen Xu ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23299-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

