Haus der Vergangenheit – Romantischer Psychothriller

Eine seltsame Erbschaft, ein verdächtiger Selbstmord und unheimliche Spuren verwandeln Jacky Herrmanns „Haus der Vergangenheit“ in ein Buch, das man nicht aus der Hand legt.

Elisa Arendt arbeitet als Lektorin in einem renommierten französischen Verlag in Paris. Von außen sieht ihr Leben perfekt aus. Doch obwohl sie sehr erfolgreich ist, stellt sie ihr Leben zunehmend in Frage, denn es scheint etwas zu fehlen. Während einer Auszeit auf Korsika lernt sie unverhofft Léonard Besson kennen und verliebt sich in ihn. Wenig später erfährt sie von einer seltsamen Erbschaft: einem Haus in Schleswig-Holstein, das ihr ein unbekannter Mann vermacht hat. Sie reist dorthin, um mehr darüber zu erfahren. Auf den ersten Blick sieht es danach aus, dass der Unbekannte Selbstmord begangen hat, doch die Kripo hat schnell Zweifel daran.

Die Ermittlungen gestalten sich im Verlauf der Handlung des kurzweiligen Romans „Haus der Vergangenheit“ von Jacky Herrmann sehr zäh – und der Kreis der Verdächtigen wird immer größer. Elisa wird zunehmend selbst in den Fall verwickelt und auf unheimliche Spuren ihrer eigenen Vergangenheit geführt, die sie schließlich in tödliche Gefahr bringen. Die Leser werden der Handlung bis zur letzten Seite der Geschichte gespannt folgen und von der ein oder anderen Wendung überrascht.

„Haus der Vergangenheit" von Jacky Herrmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26486-1 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

