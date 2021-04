Das Monster in mir – Aufregender Psychothriller

Stacie Letizia Strauchs Protagonist muss sich in „Das Monster in mir“ einem Monster der etwas anderen Art stellen und einen besonderen Mordfall lösen.

Der 17-jährige Liam Henning wird blutverschmiert und alleine in seinem Haus aufgefunden. Seine Eltern und sein kleiner Bruder sind spurlos verschwunden. Sofort wird er für den Mord an seiner Familie angeklagt. Herr Morel, ein bekannter Psychologe, nimmt sich Liams Fall an, in der Hoffnung den schweigenden Jungen wieder zum Reden zu bringen. Während er sein alltägliches Leben mit seinem 11-jährigen Sohn Finn und seiner Schwiegermutter Mary führt, versucht er Liams Vertrauen zu gewinnen. Die Suche nach der verschwundenen Familie führt ihn schließlich nach Russland, in die Stadt, in welcher ihn seine dunkle Vergangenheit wieder einholt. In der Nacht beginnt er von bisher unbekannten Erinnerungen des selbst ernannten „Monsters“ in ihm zu träumen. Es ist mordsüchtig und unkontrollierbar.

Doch ist alles in dem spannenden Psychothriller „Das Monster in mir – Psychothriller“ von Stacie Letizia Strauch nur ein Traum oder Realität? Die junge Autorin wurde am 02.06.2004 in Sangerhausen geboren und wuchs als ältestes von vier Geschwistern auf. Bereits im Alter von 15 Jahren begann sie ihr erstes Buch zu schreiben. Schon als Kind schrieb sie gerne Kurzgeschichten und hatte eine lebhafte Phantasie. Mit 12 Jahren entdeckte sie ihre Liebe zu Horror, besonders zu Thrillern und Psychothrillern. Diese möchte sie anhand ihrer eigenen Bücher mit der ganzen Welt teilen.

„Das Monster in mir – Psychothriller" von Stacie Letizia Strauch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27306-1 zu bestellen.

