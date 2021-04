Halbmond über Heinde – Anregendes Jugendbuch

Das Schicksal einer Jugendlichen vermittelt den Lesern von Sarina Hayats „Halbmond über Heinde“ einen Einblick in das Leben eines Menschen, der Flucht und Vertreibung überstehen muss.

Auf der Flucht vor den Gräueln des syrischen Bürgerkriegs wird die 15-jährige Aysha von ihrer Familie getrennt und kommt als Flüchtling nach Deutschland. Zwei Jahre später hat sie in einem niedersächsischen Dorf ein neues Zuhause und Freunde gefunden. Aber dann macht sie eine verstörende Entdeckung: Vor Jahrhunderten lebte in der alten Mühle, in der sie jetzt wohnt, ein fremdes Mädchen, dessen grausiges Schicksal verblüffende Parallelen zu ihrem eigenen Leben aufweist. Es handelt sich bei diesem Mädchen um den Charakter aus der Sage „Die Räuberbraut“. Die in diesem Roman verwendete Nacherzählung folgt inhaltlich der Version, die man in der Sammlung „Deutsche Volksmärchen seit Grimm“ (Fischer Taschenbuch Verlag, 1971) finden kann.

Auf den 120 Seiten des Romans „Halbmond über Heinde“ von Sarina Hayat erhalten jugendliche (und auch erwachsene) Leser die Chance einen Einblick in das Leben einer Jugendlichen, die eine alles andere als normale Kindheit und Jugend hatte, zu erhalten. Der Roman schafft durch eine Handlung mehr Verständnis für Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten oder vertrieben wurden. Die Geschichte wird mit einer lokalen Sage verbunden und liefert den Lesern damit eine besondere Art des Lesespaß.

„Halbmond über Heinde" von Sarina Hayat ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26190-7 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

