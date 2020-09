Ich bin ein Verkäufer, und du? – Anregendes Praxis-Lehrbuch

Helmut Maiwald erklärt in „Ich bin ein Verkäufer, und du?“, worauf es wirklich ankommt, wenn man zu einem erfolgreichen Verkäufer werden möchte.

Dieses Buch eignet sich für Verkäufer, Verkaufstrainer und Berufsschullehrer. Es zeigt auf verständliche Weise den gesamten Verkaufszyklus von der Kundenselektion über Terminierung und Verkaufsgespräch bis hin zur Empfehlungsgebung. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf praxiserprobte Verkaufsmethoden und Abschlusstechniken gelegt. Der Autor Helmut Maiwald selbst hat zunächst Jahre lang im Verkauf Techniken erlernt und angewandt. Dann hat er sich 20 Jahre später durch sein BWL-Studium den Theorien zu den Techniken zugewandt. Dadurch ist er in der Lage, diese Verkaufs- und Verhandlungs-Methoden als Praxis-Lehrbuch weiterzugeben.

Durch die Praxisbeispiele sind die Methoden in „Ich bin ein Verkäufer, und du?“ von Helmut Maiwald leicht verständlich, und dank diverser Beispiele in Anekdotenform bleibt der Inhalt locker und unterhaltsam. Obendrein kann jeder Verkäufer durch diese Anleitungen die Methoden an seine Branche und individuelle Verkaufssituation anpassen. Dieses Buch unterscheidet sich gravierend von denjenigen reiner Theoretikern, die die Praxis nicht aus eigener Erfahrung kennen “ denn: Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis am größten.

„Ich bin ein Verkäufer, und du?" von Helmut Maiwald ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12334-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

