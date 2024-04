Zukunft und Karriere durch Netzwerk- und Telekommunikationstechnik sichern

Spezialisierte Unternehmen in der Netzwerk- und Telekommunikationstechnik bieten vielversprechenden Karrierechancen für Techniker in diesem dynamischen und wachsenden Feld.

Während die digitale Transformation unaufhaltsam voranschreitet, bleibt die Netzwerk- und Telekommunikationstechnik ein zentrales Thema für Wirtschaft und Gesellschaft. Sie st ein zentraler Pfeiler der globalen Vernetzung und Kommunikation. Ihre Bedeutung erstreckt sich über alle Bereiche des Lebens, von der Wirtschaft über die Bildung bis hin zur persönlichen Interaktion, und macht sie zu einem dauerhaften Thema mit weitreichenden Implikationen, da sie die Grundlage für die moderne Kommunikation, den Datenaustausch und die Vernetzung bildet. Das hängt vor allem mit der digitalen Transformation zusammen. Unternehmen und Organisationen aller Branchen durchlaufen einen kontinuierlichen Prozess der digitalen Transformation. Netzwerk- und Telekommunikationstechnologien ermöglichen diese Transformation, indem sie die Grundlage für Cloud Computing, Datenanalyse, künstliche Intelligenz und viele andere fortschrittliche Technologien bilden. Ihre kontinuierliche Entwicklung ist entscheidend, um die Effizienz, Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit in einer zunehmend digitalisierten Welt zu steigern. Und mit der Zunahme von Online-Aktivitäten, sei es durch Streaming-Dienste, soziale Medien, E-Commerce oder Telearbeit, steigt auch der Bedarf an leistungsfähiger Netzwerk- und Telekommunikationstechnik. Die Bewältigung des wachsenden Datenverkehrs erfordert ständige Innovationen in der Netzwerkinfrastruktur, wie den Ausbau von Breitbandinternet und den Übergang zu 5G und darüber hinaus.

„In diesem Umfeld florieren Unternehmen, die sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Netzwerk- und Telekommunikationstechnik spezialisieren, dank der ständigen Nachfrage nach fortschrittlicherer und sicherer Infrastruktur. Die ständige Nachfrage nach schnelleren, sichereren und zuverlässigeren Netzwerklösungen treibt die Innovation und das Wachstum in diesem Sektor voran“, sagt Winfried Hecking, Geschäftsführer von Telkotec (www.telkotec.de). Telkotec deckt mit mehr als 400 Mitarbeitern für verschiedene Netzanbieter die vollständige Installation (unter anderem von Glasfaserleitungen) und Entstörung in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und Hessens ab und bearbeitet monatlich etwa 10.000 Neuinstallationen und mehrere 1000 Störungsfälle.

Gleichzeitig eröffnen sich für Techniker in diesem Sektor beispiellose Möglichkeiten, an der Spitze der technologischen Innovation zu arbeiten und eine Karriere in einem Bereich zu verfolgen, der für die Unterstützung und Gestaltung der digitalen Zukunft von entscheidender Bedeutung ist. Das heißt: Für Techniker bieten sich in Unternehmen der Netzwerk- und Telekommunikationstechnik vielfältige Karrieremöglichkeiten und die Aussicht auf einen sicheren Arbeitsplatz. „Wir suchen gezielt Elektriker, Elektroniker, Radio-/Fernsehtechniker, Mechatroniker und andere Technik-affine Mitarbeiter für unseren Außendienst. Die Zahl der Kunden steigt und die Anforderungen werden komplexer“, sagt Jörg Peil, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer von Telkotec. „Für uns bedeutet das: Wir brauchen kontinuierlich eine große Zahl an motivierten und fachkundigen Monteuren, um jederzeit schnellstmöglich Termine für die Neuinstallation bei den Kunden anbieten zu können.“

Interessenten können sich unter https://telkotec.de/karriere und jobs@telkotec.de über die Stellen und Möglichkeiten informieren und direkt bewerben. Eine technische Ausbildung ist nicht Einstiegsvoraussetzung bei Telkotec. Das Unternehmen bietet umfassende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an und ermöglicht damit auch Interessenten ohne eine entsprechende handwerkliche Ausbildung den Einstieg in dem zukunftsträchtigen Bereich. Ebenso werden regelmäßig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Verwaltungstätigkeiten und in der Telefonzentrale gesucht, um die mehreren 10.000 Kundenanliegen monatlich zeitnah bearbeiten zu können.

Zusammenfassend bleibt die moderne Netzwerk- und Telekommunikationstechnik ein zentrales Thema für Wirtschaft und Gesellschaft, da sie für die digitale Transformation unerlässlich ist. Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, profitieren von einer hohen Nachfrage und der Notwendigkeit kontinuierlicher Innovation. Für Techniker bieten sich in diesem dynamischen Umfeld hervorragende Karrierechancen und die Aussicht auf eine langfristige Beschäftigung in einem zukunftsorientierten Sektor.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Telkotec GmbH

Herr Winfried Hecking

Almerfeldweg 44

59929 Brilon

Deutschland

fon ..: 02961 9210200

web ..: http://www.telkotec.de

email : kundenservice@telkotec.de

Über die Telkotec GmbH

Die Telkotec GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen für Kabelnetzbetreiber mit Hauptsitz in Brilon und weiteren Standorten in Marburg und Mönchengladbach. Geführt von den Kabelnetzexperten und Handwerksmeistern Winfried Hecking (Hecking Elektrotechnik Co. KG, Mönchengladbach) und Jörg Peil (Mediatec Service GmbH, Marburg) und einem weiteren Geschäftsführer übernimmt Telkotec die gesamte Installation und Entstörung bei Empfangs- oder Übertragungsproblemen in den Bereichen TV, Internet und Telefonie. Das Unternehmen ist mit mehreren 100 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst als größter deutscher Servicepartner des Kabelnetzbetreibers Vodafone West und für weitere Kabelnetzbetreiber in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen und Hessen tätig. Jeden Monat kommen auf diese Weise Zehntausende von Kundenkontakten zusammen. Als Unternehmen auf Wachstumskurs ist Telkotec ständig auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern (Elektriker, Radio-/Fernsehtechniker, Elektrotechniker, Mechatroniker) für den technischen Außendienst. Weitere Informationen unter www.telkotec.de

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

Herr Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

fon ..: 01705200599

web ..: http://www.pp-text.de

email : info@pp-text.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Digitalisierung im Bildungswesen: Netzwerktechnik ist Schlüsselkomponente Digitales Zuhause: Wie moderne Netzwerktechnik das Familienleben bereichert