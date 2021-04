Sommer am Pont du Gard – Ein spannender Urlaubs-Roman

Ein entspannter Urlaub verwandelt sich in Gudrun Lochtes „Sommer am Pont du Gard“ zum größten Abenteuer im Leben der Protagonistin.

Seit drei Jahren hat Christina keinen Urlaub gemacht. Erst war da der Umzug von Hamburg nach Frankfurt, und dann konzentrierte sie sich voll und ganz auf ihre neue Stelle. Doch die Zeit ohne Urlaub macht sich bemerkbar. Christina ist ausgelaugt und bittet ihren Chef um vier Wochen Urlaub. Glücklich ist er darüber nicht, aber erlaubt ihr diese Zeit. Christinas Plan: Ein entspannter Urlaub in Südfrankreich. Sie will sich erholen, Museen besuchen und Land und Leute kennenlernen. Doch ehe sie sich versieht, kommt alles anders als geplant und mit der Ruhe ist es schnell vorbei. Sie kümmert sich auf einmal um ein kleines Hotel und einen Teenager. Ihrer Vermieterin Danielle, mit der sich Christina angefreundet hat, macht ein schwarzes Auto sorgen, das fast jeden Tag am Straßenrand vor dem Haus steht.

Und wie das Leben dann so spielt, kommt in dem Roman „Sommer am Pont du Gard“ von Gudrun Lochte natürlich noch die Liebe dazwischen. Soll Christina dafür jedoch alle ihre Brücken zu Deutschland abbrechen und in Frankreich bleiben? Der Urlaub ist bald vorbei und Christina muss sich entscheiden. Die Leser folgen ihrem Weg mit Spannung und können sich beim Lesen mehr erholen als die Protagonistin selbst. Sie werden dabei viel Lesespaß haben und Frankreich ein wenig besser kennenlernen.

„Sommer am Pont du Gard" von Gudrun Lochte ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25149-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

