Der geheimnisvolle Wald Debohra’s Rückkehr – Spannender Roman rund um Hexen und Unerklärliches

Noah entdeckt in André Dorenkamps „Der geheimnisvolle Wald Debohra’s Rückkehr“ eine goldene Urne, die merkwürdige Ereignisse auslöst.

Im geheimnisvollen Wald gibt es viel Unerklärliches. Das musste auch Noah am eigenen Leib erfahren. Nachdem er aus dem Waisenhaus in das Internat kam und dort Melissa kennen lernen durfte, die für ihn das schönste Mädchen gewesen ist, konnte es für ihn nicht besser laufen. Wird sie seine Gefühle erwidern, obwohl sie seine Herkunft kennt? Noahs Glück wendete sich, als eine goldene Urne in sein Leben trat und er vom Schicksal des verstorbenen Hexers Baldur und seiner verschwundenen Frau Debohra erfuhr. Seit dem geschehen merkwürdige Ereignisse. Haben die Geschehnisse vielleicht etwas mit dem Schicksal von Baldur und der goldenen Urne zu tun oder ist das nur ein dummer Zufall?

Welche Geheimnisse warten in dem spannenden Roman „Der geheimnisvolle Wald Debohra’s Rückkehr“ von André Dorenkamp noch auf Noah und die Leser? Der Roman ist der gelungene Debütroman des im Jahr 1985 in Bayern geborenen Autors. Er fing in 2017 mit dem Schreiben dieser neuen Buchreihe an und stellte den ersten Teil im Jahr 2020 fertig. Die Leidenschaft seiner Tochter für das Lesen war der Grundstein zum Schreiben. Die Begeisterung für Hexen, Mittelalter und Zauberei inspirierte ihn für dieses Buch. Heute lebt der Autor in Nördlingen, wo er an dem zweiten Teil arbeitet.

„Der geheimnisvolle Wald Debohra’s Rückkehr“ von André Dorenkamp ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20647-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

