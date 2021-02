Das Loch im Wald – Ein spannender Kinderkrimi

Ein Dieb stiehlt in Heidi Anders-Donners „Das Loch im Wald“ nicht nur einen Fahrradhelm, sondern vermiest anderen Kindern gehörig den Spaß.

Die Mutter von Bastian, Nele und Marie hat ein Baumhaus gebaut, von dem auch die benachbarten Zwillinge Max und Lena Liebmann profitieren. Bastian ist der Anführer der kleinen Kinderbande. Mario, ein unbeliebter Klassenkamerad, ist neidisch, weil er nicht zu der Gruppe gehört. Kurz vor den Sommerferien wollen die vierten Klassen eine Radwanderung machen, doch Mario darf nicht mit. Er soll mit der ersten Klasse in den Zoo fahren. Das wurmt ihn mächtig – und dann fangen die merkwürdigen Geschehnisse an: Am Morgen des Wandertages ist Bastians Fahrradhelm verschwunden. Bastian kann ohne Helm nicht mit und muss nun auch mit seiner kleinen Schwester in den Zoo. Mario zeigt offen seine Schadenfreude. Abends erfährt Bastian von Max und Lena, dass Sascha mitfahren durfte, weil dieser mit einem merkwürdig aussehenden Helm zur Schule gekommen war.

Die Charaktere des Kinderkrimis „Das Loch im Wald“ von Heidi Anders-Donner haben den Verdacht, dass hier irgendetwas nicht stimmen kann. Die Kinder nehmen sich vor, die Angelegenheit zu beleuchten. Es beginnt die Suche nach einem Dieb und eine clevere Idee mit einem recht einfachen Trick soll dabei helfen. Doch werden die Charaktere den Dieb schnappen können? Die spannende und unterhaltsame Geschichte ist eine tolle Einführung in die Welt von Krimis – ganz ohne Mord und Totschlag.

„Das Loch im Wald" von Heidi Anders-Donner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21447-7 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

