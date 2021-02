Geheimprojekt Ultrarot – Spannender Roman mit Bezügen zu tatsächlichen Geschehnissen

Onno Reimers reist in „Geheimprojekt Ultrarot“ zusammen mit den Lesern in die Jahre 1941 bis 1950 zurück und stellt ihnen eine Familie vor, die in dieses Zeitgeschehen verwoben ist.

Deutschland in der Mitte Europas steht im Zentrum des Geschehens der konfliktreichen Jahre 1941 – 1950. Diktatoren wie Hitler und Stalin entscheiden über Krieg und Frieden. Über Sieg oder Niederlage entscheiden aber letztlich Wissenschaft und Technik. Ultrarot, in Deutschland entwickelt, spielt dabei eine wichtige Rolle. Unentrinnbar verwoben in das Zeitgeschehen sind Mitglieder der Familie Rieger aus Berlin. Die Leser begleiten sie in diesen ereignisreichen Zeiten, nehmen teil an ihren Erlebnissen und Abenteuern, auch auf dem Feld der Liebe. Die Geschichte ist eine Mischung aus echten historischen Ereignissen und einer fiktiven Handlung rund um Charaktere, die vom Autor erfunden wurden, aber so durchaus irgendwo in Deutschland gelebt haben könnten.

Im Anhang des Romans „Geheimprojekt Ultrarot“ von Onno Reimers finden die Leser Informationen zum Lebensalltag von Soldaten in Kriegszeiten. Abkürzungen und Erläuterungen werden auch am Ende des Buches erklärt. Das Buch ist interessant für alle Leser, die gerne in die Zeit des zweiten Weltkriegs eintauchen und mehr über das Leben von Menschen in dieser Zeit lernen möchten.

„Geheimprojekt Ultrarot“ von Onno Reimers ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20304-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

NACHWELT 2018 – Dramatischer Endzeit-Horror-Roman Das Loch im Wald – Ein spannender Kinderkrimi