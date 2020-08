Abenteuertour Afrika – Spannender Reisebericht

Walter Odermatt teilt in „Abenteuertour Afrika“ die Geschichte von seinen Abenteuern in verschiedenen afrikanischen Ländern.

Die „Seidenstraßentour“ war für die Schweizer Ruth und Walter Odermatt noch nicht genug. So schickten also ihr Reisemobil von Indien nach Afrika und befuhren daraufhin in drei Jahren mehr als zwei Dutzend afrikanische, asiatische und europäische Länder. Dabei erlebten sie natürlich unzählige Abenteuer und machten spektakuläre Begegnungen. Sie übernachteten zwischen Löwen und Elefanten, versanken hoffnungslos im Schlamm, führten eine Foto-Galerie am Rande der Wüste, standen inmitten von Millionen Fledermäusen, blieben fünf Tage in der Kalahari stecken, wurden in Namibia überfallen, machten eine Trekkingtour zu den seltenen Berggorillas in Uganda, besuchten die „Tellerlippen“-Frauen in Äthiopien und campten am Zusammenfluss von Weißem und Blauem Nil. Danach verschifften sie ihr Reisemobil nach Saudi Arabien, fuhren entlang der Weihrauchstraße in den Oman und über den Iran zurück nach Europa.

Die Leser werden durch die Lektüre des Reisebericht „Abenteuertour Afrika“ von Walter Odermatt von der Reiselust angesteckt und folgen den beiden Abenteurern auf ihren sowohl spektakulären als auch zum Nachmachen einladenden Touren. Die Leser können aus dem reichen Erfahrungsschatz der beiden Weltenbummler so manchen handfesten Tipp sowie den einen oder anderen Trick mitnehmen, dafür sorgt unter anderem der Anhang mit Stellplatzinfos und anderen wichtigen Hinweisen, die beim Reisen einen riesigen Unterschied machen können.

„Abenteuertour Afrika" von Walter Odermatt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10273-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

