Franz-Josef Hinken bespricht in „Ein Quantensprung, die Gleichraumverbrennung im realen Motor“ die bahnbrechende Neuentwicklung einer Brennraumgeometrie.

Dieses neue Buch gibt den Lesern in knapper, aber verständlicher Form einen Einblick und untermauert mit praktischen Versuchsreihen wie eine Gleichraumverbrennung im

Verbrennungsmotor realisiert werden kann. Die heutigen Verbrennungsmotoren arbeiten im Gleichdruck- oder Seiliger-Prozess, also mit relativ schlechten Wirkungsgraden. Dieses Buch zeigt die bahnbrechende Neuentwicklung einer Brennraumgeometrie , die es ermöglicht ohne AGR (Abgasrückführung) und aufwendige Elektronik eine Gleichraumverbrennung mit einem effektiven Wirkungsgrad von mehr als 50 % in einem Verbrennungsmotor zu realisieren. Weiterhin zeigt dieses Buch bahnbrechende reaktionskinetische Erkenntnisse, die die Motorenentwicklung im 21. Jahrhundert revolutionieren werden.

Die letzten Kapitel des Buchs „Ein Quantensprung, die Gleichraumverbrennung im realen Motor“ von Franz-Josef Hinken zeigen, wie man mit Wasserstoff einen schadstofffreien und CO2-freien Verbrennungsmotor mit hohem Wirkungsgrad betreiben kann. Dieses Buch wendet sich in erster Linie an Praktiker, Politiker, BHKW-Hersteller, BHKW-Betreiber, Studenten der

Ingenieurswissenschaften und alle, die sich für den

Verbrennungsmotor nach wie vor interessieren.

„Ein Quantensprung, die Gleichraumverbrennung im realen Motor" von Franz-Josef Hinken ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08712-5 zu bestellen.

