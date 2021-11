1000 Schlucke täglich – Autobiografie einer Logopädin

Ricki Nusser-Müller-Busch gewährt den Lesern in „1000 Schlucke täglich“ einen Einblick in ihr Berufsleben.

Zum Aufgabengebiet einer Logopädin gehören traditionell die Störungen der Sprache, des Sprechens und der Stimme. In den letzten 40 Jahren sind, so die Autorin, jedoch auch viele neue Aufgaben dazugekommen, wie z.B Störungen des Schluckens und der Nahrungsaufnahme, des Rechnens, Lesens und der Rechtschreibung. Es werden im Berufsalltag einer Logopädin Kommunikationshilfen eingesetzt, wenn lautsprachlich nicht kommuniziert werden kann. Das Lebensthema der Autorin ist das Schlucken. Deswegen wird in diesem Buch auch sehr viel darüber gesprochen, doch es geht auch um die Kindheit der Autorin in Wien bis zum Dasein in der Risikogruppe in Berlin. Die Autorin beschreibt ein Treffen mit Kaiserin Sissi, legendären Popstars und weltbekannten Größen der Wiener Psychiatrieszene.

Ricki Nusser-Müller-Busch ist eine Pionierin der Schlucktherapie und erzählt in ihrer Autobiografie „1000 Schlucke täglich“ von ihrem Werdegang und ihrer Arbeit mit Betroffenen und Angehörigen – im anthroposophischen Krankenhaus, in der High-Tech-Medizin und in China. Sie war u. a. im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke und Unfallkrankenhaus Berlin tätig. Sie ist Mitbegründerin der Berliner Schlucksprechstunde. Sie arbeitet zudem auch als Herausgeberin, Autorin und Dozentin. Auch die Mitarbeit an medizinischen Leitlinien und Klinikeinsätze in China sind ein Teil ihrer interessanten Geschichte. Die Autorin ist DIVI Valerius Preisträgerin 2013 und Ehrenmitglied im Deutschen Bundesverband für Logopädie.

„1000 Schlucke täglich“ von Ricki Nusser-Müller-Busch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-39098-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Einführung Whistleblower Hotline, der Fall Julian Reichel