„der dämon und die lethargie“ – Mitreißender Fantasy-Roman über Dämonen, Jäger und eine Sinnsuche

Eine Dämonin und ein Jäger begeben sich im Roman von Jeanette Y. Hornschuh „der dämon und die lethargie“ auf eine gefährliche Reise.

„Ein Menschenschuh brachte mir den Tod – was für eine bescheuerte Art zu sterben…“ Eves Existenz zieht sich wie ein zu lang gekauter Kaugummi dahin. Die Anpassung an die Menschenwelt gelingt der Dämonin eher schlecht als recht, denn die Menschen sind längst nicht mehr so leichtgläubig, wie sie es noch vor einigen Jahrhunderten waren. Selbst als sie von einem Jäger aufgespürt wird, vermag ihr das nicht mehr als nur ein müdes Grinsen zu entlocken. Bis er seinen Bann entfesselt, um Eve von dieser Welt zu tilgen. Doch als der blaue Bann sie trifft, löst Eve sich nicht auf – stattdessen bleibt er an ihr verhaftet. Menschen sterben, Dämonen werden geboren, Jäger erlösen Dämonen – doch warum zeigt der Bann ausgerechnet bei ihr keine Wirkung?

Im packenden Roman „der dämon und die lethargie“ von Jeanette Y. Hornschuh beginnt eine mitreißende Suche nach dem Verständnis des eigenen Ichs und der Frage, ob es nicht der Graubereich ist, der das Leben ausmacht. Diese Suche führt die Dämonin Eve und den Jäger Levian an Grenzen, die sie noch nie beschritten haben. Doch wessen Leben steht hierbei tatsächlich auf dem Spiel? Wer sich nach Geschichten sehnt, in denen die Protagonisten nicht immer nur die offensichtlich „Guten“ sind, wird dieses packende Fantasywerk bis zum großen Showdown nicht mehr aus der Hand legen wollen.

Die Geschichte wird in zwei Bänden erzählt. „der dämon und die lethargie“ – Teil 1 Verschlingen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33924-8 bestellbar. Teil 2 von „der dämon und die lethargie“ erscheint bereits 2022.

