Ulan Lokison – Roman voller nordischer Mythologie und Sinnsuche

Ulf Angerer verbindet in „Ulan Lokison“ eine spannende fiktive Geschichte mit alltagstauglichen Lebensweisheiten.

In den schattigen Wäldern seiner urgermanischen Heimat lebt der Waldläufer Ulan. Mystische Begebenheiten in seiner Kindheit lassen ihn eine tiefe persönliche Nähe zu den Göttern spüren. Noch ahnt er nicht, dass es die Götter selbst sind die den Weg zu ihm suchen. Doch das Band zwischen ihm und den Bewohnern Asgards verdichtet sich. Vertrauensvoll gewähren die Götter ihm Einblick in ihre Welt und lassen ihn Teil haben an ihrer göttlichen Weisheit. Fortan dient er ihnen als Medium. Sie geben ihm den Ehrennamen „Lokison/Lokis Sohn“. Er ist ihre Regenbogenbrücke „Bifrösti“, ihre Straße in die Herzen der Menschen.

Die Leser begleiten den Helden in „Ulan Lokison“ von Ulf Angerer auf seinem abenteuerlichen Weg durch Mitgard. Sie besuchen mit ihm Iduna, Freyja, die drei Nornen und viele Götterwesen mehr. Sie teilen mit ihm die Weisheit Asgards und staunen, wie harmonisch sich dieses Wissen in ihren eigenen Alltag integrieren lässt. Bei diesem Buch handelt es sich um eine spannende Verbindung nordischer Mythologie mit alltagstauglicher Sinnsuche ohne politische Inhalte. Der Autor spannt mit einer gewissen spielerischen Leichtigkeit eine Brücke zwischen einer im „Neuheidentum“ angelegten Story mit einer mit dem aktuellen Alltag kompatiblen Weisheit.

„Ulan Lokison“ von Ulf Angerer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26409-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

