Dinner am Abgrund – Kurzweiliger Roman voller Morde, Mode und Models

Probleme mit einer Geldanlage führen einen Modedesigner in Giorgio da Romas „Dinner am Abgrund“ mitten hinein in eine Mordermittlung.

Der Modedesigner Jo Tess plant, eine Geldanlage in Form einer Beteiligung in ein Sporthotel zu stecken. Schnell kommen allerdings einige Ungereimtheiten zum Vorschein. Der Versuch einer Klärung wirft noch mehr Fragen auf. Schließlich will Jo, unterstützt von seinen Damen, die Angelegenheit vor Ort selbst klären. Am Reiseziel angekommen, werden sie in einen mysteriösen Mord verwickelt. Durch die fortschreitenden Ermittlungen der Polizei wird eine mögliche Verbindung zwischen dem Tötungsdelikt und der Immobilie, an der er sich beteiligen wollte, wahrscheinlich. Urplötzlich finden sich Jo und seine Damen inmitten der turbulenten Ereignisse wieder, die noch manch aufregende Überraschung für sie bereithalten.

Der sympathische Protagonist begibt sich in dem spannenden Roman „Dinner am Abgrund“ von Giorgio da Roma nicht zum ersten Mal auf Spurensuche. So manchem Leser könnte der Charakter bereits aus dem gelungenen Erstlingswerk des Autors, „Ausgeerbt“, bekannt sein. Wie auch im ersten Roman, aus dem keine Vorkenntnisse notwendig sind, um den Folgeroman zu verstehen, können sich die Leser dank den Beschreibungen des Autors direkt in die Welt des Charakters versetzen. Die Spannung lässt bis zur letzten Buchseite nicht nach! Auf in ein kriminalistisches Abenteuer!

„Dinner am Abgrund“ von Giorgio da Roma ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27124-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Abenteuer der drei Meerschweinchen – Eine tierische Abenteuergeschichte