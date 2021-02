Schaffst du es, Amelie? – Kurzweiliger Jugend-Roman rund um Homeschooling, Eifersucht und Freundschaft

Jenny Zeuners junge Protagonistin muss sich in „Schaffst du es, Amelie?“ nicht nur mit den Einschränkungen durch COVID19, sondern auch mit der Scheidung der Eltern, auseinander setzen.

Das Jahr 2020 wirbelt das Leben der zehnjährigen Amelie gewaltig durcheinander. Ihre Eltern trennten sich nach einem heftigen Streit und ihre Mutter, die als Ärztin im Krankenhaus arbeitet, zieht aus. Der Vater kümmert sich zwar liebevoll um seine Tochter, hat aber aufgrund seiner journalistischen Tätigkeit nicht immer genügend Zeit. Auch die immer wieder aufflammenden Streitigkeiten zwischen den Eltern belasten Amelie. Hinzu kommt noch, dass ihr Freund Jakob eifersüchtig auf ihre Freundschaft mit der neuen vietnamesischen Schülerin Linh ist. Als er einen heftigen Wutanfall bekommt, der sich gegen beide Mädchen richtet, scheint es so, als ob Amelie es nicht schaffen würde, ihre Freundschaft mit Jakob zu bewahren. Doch ihre Großmutter hilft dem Mädchen, sich in den Freund hineinzuversetzen und Amelie gelingt es, eine Versöhnung mit ihm herbeizuführen.

Dann erkrankt Amelies Großmutter in „Schaffst du es, Amelie?“ von Jenny Zeuner allerdings am Coronavirus und wird ins Krankenhaus eingewiesen. Die Sorge um sie, die einzuhaltende Quarantäne und das Homeschooling stellen Amelie vor eine große Herausforderung. Oft ist sie mutlos, dennoch gibt sie nicht auf und trotzt allen Widrigkeiten, was den Lesern dieses Jugendbuchs Mut machen soll. Die Geschichte von Amelie zeigt, dass man auch dann, wenn alles schlecht zu sein scheint nie die Hoffnung aufgeben soll.

