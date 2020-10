Passageuse auf Frachtschiffen – Kurzweiliger Reisebericht rund um das Reisen auf Frachtschiffen

Barbara Hillmann gibt den Lesern in „Passageuse auf Frachtschiffen“ einen ehrlichen Einblick in das Leben als Passagier auf einem Frachtschiff.

Zwischen Kreuzfahrten und Frachterreisen liegen Welten, deswegen hatte sich die Autorin dieses neuen Buches ziemlich aufgeregt, als das ZDF die Reise via Frachtschiff als „Kreuzfahrt zweiter Klasse“ bezeichnete. In ihrem Buch beweist sie, dass Kreuzfahrten und Frachtschiffreisen so viel gemeinsam haben wie Äpfel und Birnen – zwar ähnlich, aber trotzdem vollkommen anders. Das Reisen auf einem Frachtschiff bedeutet in den Augen der Autorin vor allem Ruhe, da man weder einem Animateur hinterher joggen oder zum Konzert, Dichterlesung oder zum Tangokurs gehen muss. Man kann auf einem Frachtschiff viel Zeit mit dem Lesen, Nachdenken, Träumen, Malen, Schreiben

und Beobachten des Meeres verbringen. Zudem kann man auf diesen Reisen ungewöhnliche Menschen kennen und wann immer man will die Brücke besuchen. Ein anderer riesiger Unterschied ist, dass Passagiere auf einem Frachtschiff hinten anstehe, da das Schiff und die Ladung immer die erste Priorität sind.

Wer sich für diese alternative Art des Reisens interessiert, aber sich nicht sicher ist, ob sie für einen selbst geeignet ist, der sollte „Passageuse auf Frachtschiffen“ von Barbara Hillmann auf jeden Fall lesen, denn die Leser dieses Buches erhalten viele interessante Informationen. Die Autorin selbst reiste viele Male per Frachtschiff und gibt den Lesern in ihrem unterhaltsamen Buch einen ehrlichen Einblick in diese etwas andere Art des Reisens.

