Viel zu ehrliche Erfolgszitate – Erfolgsunternehmer Julien Backhaus‘ provokanten Thesen und Sprüche

In seinem neuen Buch „Viel zu ehrliche Erfolgszitate“ erklärt der als jüngster Zeitschriftenverleger bekannt gewordene Medienunternehmer Julien Backhaus seine provokativen Sprüche.

Der Unternehmer Julien Backhaus liefert in seinem Buch „Viel zu ehrliche Erfolgszitate“ keine langweiligen und schon oft gehörte Erfolgszitate. Vielmehr handelt es sich bei seinen Leitsätzen um brettharte Sprüche zum Thema Lebenserfolg. In der Vergangenheit sorgten seine Aussagen in den Medien bereits regelmäßig für Aufsehen. Grund hierfür sind seine auffallend ehrlichen und eindringlichen Worte, die insbesondere in den Sozialen Medien für ordentlich Zündstoff sorgen.

Julien Backhaus hat kein Interesse daran, anderen Menschen zu gefallen, wichtig ist es dem erfolgreichen Medienunternehmer, seine Meinung deutlich zum Ausdruck zu bringen. Und auch, wenn er damit schon den ein oder anderen vor den Kopf gestoßen hat, haben seine Zitate schon viele Menschen inspiriert. In seinem Buch „Viel zu ehrliche Erfolgszitate“ erklärt er nun seine bekanntesten Zitate und ihre Zusammenhänge.

Julien Backhaus war mit 24 Jahren der jüngste Zeitschriftenverleger Deutschlands. Durch das von ihm gegründete ERFOLG Magazin wurde sein eigener Name zum Synonym für Erfolg. Neben seiner Tätigkeit als Medienunternehmer ist Backhaus Buchautor. Zudem ist er gefragter Gast in Rundfunk und Presse und wurde mit dem Change Award ausgezeichnet und zum Man of the Year 2019 gewählt.

„Viel zu ehrliche Erfolgszitate" von Julien Backhaus ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11460-9 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages.

