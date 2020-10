Alles dreht sich um Textilien und Bekleidung – Geschichte und Geschichten aus der textilen Welt

Silke Kruse und Udo Kruse erlauben den Lesern in „Alles dreht sich um Textilien und Bekleidung“ einen faszinierenden Einblick in die Welt der Textilien.

Textilien und Bekleidung spielen für Menschen seit Jahrtausenden eine wichtige Rolle. So wurde in Deutschland noch bis vor hundert Jahren eine solide Ausstattung mit ihnen als Voraussetzung für die Eheschließung angesehen. Für viele Mädchen war es nicht einfach, sich dies zu leisten, denn Textilien und Kleidung waren kostspielig. Deshalb gingen alle sorgsam mit ihnen um. Da wurde das „gute Sonntagskleid“ nach dem Kirchgang sofort wieder ausgezogen.

Natürlich mischte die Mode stets kräftig mit. So spiegelte die Krawattenmode immer wieder aufs Neue die Einstellung zur Gesellschaft wider. Schuhe waren Statussymbol und Bannerzeichen. Hüte enthielten bestimmte Botschaften. Und immer wieder zwängte sie die Frau in bestimmte Rollen – so wie es der Zeitgeist verlangte. Typisch war auch, dass Kleidung und Textilien handwerklich für ein ganzes Leben hergestellt wurden. So kam der Sonntagsanzug vom Schneider.

Geschildert wird in dem Buch „Alles dreht sich um Textilien und Bekleidung“ von Silke Kruse und Udo Kruse anhand verschiedener Beispiele auch, wie der Weg von der genialen Idee, Fäden zu einem Gewebe zu verknüpfen, durch immer bessere technische Entwicklungen zum modernen Textil- und Bekleidungsgewerbe in Deutschland führte. Und trotzdem führte ein fragwürdiger Billigwettbewerb mit Waren aus Fernost schließlich zur Resignation und Aufgabe. Das Buch ist ein Muss für alle, die gerne mehr über die Geschichte von Kleidung lernen möchten.

„Alles dreht sich um Textilien und Bekleidung“ von Silke Kruse und Udo Kruse ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11827-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

