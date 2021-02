Alvion – Meister der Täuschung – Fortsetzung des spannenden Fantasyepos

Alvion, Tian und Abax stellen sich in Daniel Thierings „Alvion – Meister der Täuschung“ erneut Gefahren und Herausforderungen, um ihre Heimat und Familien zu retten.

Der Angriff auf die Heimat der Lynen hält unvermindert an und Alyra ist von der Außenwelt abgeschnitten. Völlig im Ungewissen über das Schicksal ihrer Familien erringen Alvion, Tian und Abax trotzdem unbeirrt einzelne Erfolge gegen die äußerst hinterhältig agierenden Abagit. Abax ist mit einigen Gefährten auf dem Weg nach Neu-Genia, um dort die Pläne der Abagit zu vereiteln. Tian dringt nach Kragien vor, dorthin, wo der erste Angriff auf Alyra seinen Ursprung hatte, Alvion will in Perlia Mereus, den solischen Kopf der Verschwörung und möglichst auch seine Hintermänner ausschalten. Doch Tian gerät in die Hände einer Sanlaru und Alvion tappt in die perfideste Falle, die ihm je gestellt wurde. Seine Rettung liegt ausgerechnet in der Hand alter Feinde. Das Netz der Verschwörung, das die Abagit über ganz Velia gespannt haben, scheint unzerstörbar, doch sie haben den Widerstand der Lynen unterschätzt.

Der spannende Roman „Alvion – Meister der Täuschung“ von Daniel Thiering ist der zweite Teil der Fortsetzung der Alvion Trilogie „Alvion – Vylaania Zyklus“, bestehend aus den Büchern „Die Suche“, „Neue Welt“ und „Krieg der Götter“. Begonnen hat die Saga mit „Alvion – Tar Naraan Zyklus“, der die Bücher „Vorzeichen“, Prophezeiung“ und „Tar Naraan“ enthält. Es ist empfehlenswert, die Reihe in der korrekten Reihenfolge zu lesen, um den maximalen Lesespaß zu erhalten. Die Zeit vergeht beim Lesen dieser Romane wie im Flug und wird vor allem Fans von historischen Fantasy-Romanen ansprechen.

„Alvion – Meister der Täuschung" von Daniel Thiering ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17260-9 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

