Durch die Augen des Traumas – Interessante Gedichte-Sammlung

Antje Ludolph erklärt in „Durch die Augen des Traumas“, wie sehr Erinnerungen sowohl als auch die Gegenwart durch ein Trauma vernebelt werden können.

Das Leben ist für Menschen, die unter einem Trauma leiden, meist ein ständiges Auf und Ab. Die Gedanken schweifen fort und die Augen sehen, was sie wollen. Meist sind es Bilder vom Erlebten, die einfach nicht weggehen wollen, sagt die Autorin dieser neuen Gedichte-Sammlung. Die PTBS ist ein Teil von ihr und wird es für immer bleiben. Doch die Autorin erklärt, dass da noch so viel mehr ist: Hoffnung, Familie, Liebe. Sie gibt nicht auf und will mit ihren Gedichten ihre Gefühle und Erfahrungen verarbeiten und ausdrücken. Sie weiß, dass sie eines Tages die schönen Dinge nicht mehr nur verschwommen sehen wird.

Die Gedichte-Sammlung „Durch die Augen des Traumas“ von Antje Ludolph ist mit rund 30 Seiten recht kurz, aber hat es in sich. Die Gedichte bewegen, regen an und inspirieren. Antje Ludolph wurde 1983 in Neubrandenburg geboren. Sie erlebte dort eine unbeschwerte Kindheit, bis es sie und ihre Familie 1995 nach Greifswald verschlug. Ihr Leben nahm dort eine schwerwiegende Wende. Nach vielen schwierigen Jahren und traumatisierenden Ereignissen begann sie, ihre Sicht auf die Welt in Gedichten nieder zu schreiben. Geprägt von Traumata, und dennoch stets hoffnungsvoll ist es ihr ein Herzensanliegen, die Menschen mit ihren Texten zu berühren, was ihr mit diesem Buch durchaus gelingt.

„Durch die Augen des Traumas" von Antje Ludolph ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21401-9 zu bestellen.

