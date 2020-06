Ist Blaulicht gefährlich für die Augen?

Jeden Tag sind unsere Augen durch Smartphones dem Blaulicht ausgesetzt. Berufsbedingt blicken viele Menschen täglich auf einen PC-Bildschirm. Das Blaulicht kann die Sehkraft negativ beeinflussen.

Was ist Blaulicht?

Licht lässt sich in sichtbares und nicht-sichtbares Licht unterteilen. Blaues Licht liegt dabei im sichtbaren Wellenlängenbereich von 380 bis 500 Nanometern und lässt sich überall in unserer Umwelt finden. Es existiert sowohl im natürlichen Sonnenlicht als auch in künstlichen Lichtquellen. Das künstliche Blaulicht in LED-Leuchten befindet sich im Wellenlängenbereich zwischen 400 und 480 Nanometern und trägt somit mehr Energie in sich.

Der Grund, warum das Blaulicht für unsere Augen gefährlich werden kann, ist das Maß in dem wir dem Licht ausgesetzt sind. Im Büro sitzen wir meist neun Stunden vor dem PC-Bildschirm, in den Pausen haben wir unser Smartphone in der Hand, am Abend beschäftigen wir uns erneut mit unserem Laptop. Zudem trifft das Blaulicht ungefiltert auf unsere Netzhaut.

Risiken des Blaulichts

Die häufigste Auswirkung ist die Ermüdung der Augen. Viele Menschen, die täglich an Bildschirmen arbeiten, berichten von Kopfschmerzen, trockenen Augen oder einem gestörten Sehvermögen. Das liegt vor allem daran, dass blaues Licht stärker flackert und mehr blendet.

Vor allem wenn wir unsere Augen abends dem Blaulicht aussetzen, kann dies dazu führen, dass wir schlechter schlafen. Die blauen Lichtanteile stoppen die Ausschüttung von Melatonin – unser natürliches Schlafhormon. Unser Tagesrhythmus gerät außer Kontrolle und der Körper kann sich nicht auf den anstehenden Schlaf vorbereiten.

Schutz für die Augen

Viele Geräte bieten einen eingebauten Blaulichtfilter an. Smartphones lassen sich zum Beispiel durch den „Nachtmodus“ auf ein wärmeres Licht umstellen und strahlen so weniger Blaulichtanteile aus. Auch am Arbeitsplatz kann es hilfreich sein, die Farbtemperatur des Bildschirms an die Tageszeit anzupassen. Eine weitere Möglichkeit ist eine Blaulichtfilterbrille, die das schädliche Blaulicht reduziert. Der Blaufilter kann als Option in normale Sehbrillen eingefügt werden. Menschen ohne Sehschwäche können den Blaufilter in eine Brille mit Fensterglas hinzufügen.

