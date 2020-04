Passende Lichtszenen im Bürogebäude

Das perfekte Licht am richtigen Ort – dafür sorgt ein intelligentes Lichtmanagementsystem. Es steuert die Lichtintensität, Lichtfarbe und Lichtrichtung.

Licht lässt sich heute nicht mehr nur an- und ausschalten. Wir können es dimmen, die Lichtfarbe ändern oder das Licht ausrichten. Ein Lichtmanagementsystem macht es möglich für verschiedene Anforderungen Lichtszenen zu generieren, die die Situation perfekt unterstützen. Vor allem im Büro ist das hilfreich. Je nach Gebäudestruktur und den räumlichen Gegebenheiten sind verschiedene Lösungen nötig, um das Licht sinnvoll einzusetzen.

Am Arbeitsplatz

Am Schreibtisch müssen sich die Mitarbeiter konzentrieren und Leistung abrufen. Tageslicht- und Anwesenheitssensoren sorgen für effiziente Lichtnutzung und unterstützen den biologischen Rhythmus der Arbeitnehmer. So kann Energie eingespart und der Komfort erhöht werden.

In Besprechungsräumen

Bei einem Meeting ist eine flexible Lichtgestaltung wichtig. Präsentationen oder Besprechungen benötigen unterschiedliche Lichtintensitäten und Lichtrichtungen. Mit verschiedenen Leuchtenarten, diversen Lichtfarben und direkten sowie indirektem Licht lässt sich die Beleuchtung perfekt an einzelne Anforderungen anpassen.

Für Aufenthaltsräume

Büroküche, Pausenräume oder ähnliche Bereiche nutzen die Mitarbeiter für Entspannung und lockere Gespräche. Eine an die Tageszeit angepasste Beleuchtung nach dem Human-Centric-Lighting-Konzept beeinflusst die Stimmung sowie das Wohlbefinden positiv und trägt zur Regeneration bei.

Das Team von BüroExpress in Berlin ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um Lichtmanagementsysteme geht. Passend zu den räumlichen Gegebenheiten erstellen sie ein Konzept, das alle Büroräume mit der perfekten Lichtgestaltung ausstattet.

