Effizientes Lichtkonzept mit Human-Centric-Lighting

Die richtigen Lichtverhältnisse helfen uns beim Sehen, erzeugen eine angenehme Atmosphäre und wirken sich auf unseren Organismus aus. Das können wir uns im Büroalltag zu Nutze machen.

Human-Centric-Lighting ist ein Lichtkonzept, das die Lichtverhältnisse perfekt an die Tageszeit und die Umstände des Nutzers anpasst. Am Morgen bringt uns das Licht angenehm in den Tag, im Büro sorgt es für mehr Konzentration und abends hilft es uns beim Abschalten. Dabei spielt vor allem die Lichtfarbe eine große Rolle. Weißes Licht mit hohem Blauanteil wirkt anregend und hilft uns im Alltag aktiv zu bleiben. Warmes Licht mit hohem Rotanteil sorgt für Entspannung und wirkt beruhigend.

Wie der Name schon verrät, steht der Mensch hierbei im Mittelpunkt der Planung der Beleuchtungsanlagen. Die Ausrichtung des Lichts sowie die Beleuchtungsstärke sollen perfekt auf den Nutzer und seine wechselnden Anforderungen über den Tag angepasst sein – so sorgt das Human-Centric-Lighting für eine effiziente Beleuchtung.

Visuelle, emotionale und biologische Wirkung des Lichts

Je nach Sehaufgabe und Raumnutzung werden mit Human-Centric-Lighting die optimalen visuellen Lichtbedingungen geschaffen. Vor allem in tageslichtarmen Bereichen ist es wichtig, die Beleuchtungsstärke für die Arbeit am Bildschirm an die Tageszeit und die Anforderungen der Mitarbeiter anzupassen. Doch das Licht wirkt sich auch auf emotionale und biologische Weise auf die Mitarbeiter aus. Mit dem richtigen Beleuchtungskonzept lässt sich die richtige Atmosphäre für jeden Raum finden. Die passende Beleuchtungsstärke und Lichtfarbe unterstützen den circadianen Rhythmus: Am Tag sorgen sie für mehr Leistungsfähigkeit, am Abend verhelfen sie zu einem erholsamen Schlaf.

BüroEXPRESS ist der richtige Partner für ein ganzheitliches und effizientes Lichtkonzept in Ihren Büroräumen. Die Experten passen die Lichttechnik perfekt an Ihre Gegebenheiten an, halten alle relevanten Normen ein und sorgen für maximale Energieeffizienz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BüroEXPRESS GmbH

Frau Roswitha Stark

Kurfürstenstraße 31

14467 Potsdam

Deutschland

fon ..: 0331 6015980

fax ..: 0331 60159819

web ..: http://www.bueroexpress.de

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag

Pressekontakt:

BüroEXPRESS GmbH

Frau Roswitha Stark

Kurfürstenstraße 31

14467 Potsdam

fon ..: 0331 6015980

web ..: http://www.bueroexpress.de

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Propan Rheingas GmbH & Co. KG