Ohrakupunktur in Gynäkologie & Geburtshilfe – Ein Lehrbuch und Praxisleitfaden

Jan Seeber zeigt Ärztinnen und Hebammen in „Ohrakupunktur in Gynäkologie & Geburtshilfe“, wie einfach sie die Ohrakupunktur erlernen und anwenden können.

Die Ohrakupunktur ist eine eigenständige Therapiemethode aus dem Bereich der Akupunktur. Sie entfaltet bei vielen Erkrankungen schmerzlindernde und psychisch ausgleichende Wirkungen. Die Ohrakupunktur lässt sich laut diesem neuen Buch auch sehr gut mit anderen Therapieansätzen kombinieren und hat so gut wie keine Nebenwirkungen oder Kontraindikationen. Der Ansatz der Balancierten Ohrakupunktur ermöglicht es Ärztinnen und Hebammen, die Ohrakupunktur einfach und direkt bei ihren Patientinnen anzuwenden. Sie ist leicht erlernbar und schnell anwendbar. Dieses Buch ist zugleich systematisches Lehrbuch der Balancierten Ohrakupunktur und Praxisleitfaden für die Behandlung gynäkologischer und geburtshilflicher Erkrankungen und Beschwerden mit Hilfe der Ohrakupunktur. Anfängerinnen finden in diesem Buch alles, was sie für eine erfolgreiche Anwendung brauchen. Fortgeschrittene Akupunkteurinnen bekommen hier einen neuen Blick auf das Ohr und eine Erweiterung ihrer Fähigkeiten.

Das Buch „Ohrakupunktur in Gynäkologie & Geburtshilfe“ von Jan Seeber ist die vollständig überarbeitete und erweiterte 2. Auflage. Es wurden darin weitere urologische und proktologische Erkrankungen aufgenommen. Zudem beinhaltet das Buch eine Differenzierung onkologischer und geburtshilflicher Therapiekonzepte. Das Buch ist auf verständliche Weise geschrieben und wird selbst Neulingen in diesem Gebiet keine Verständnisschwierigkeiten bereiten. Der Autor ist Arzt und Leiter des Yase-Instituts für Ohrakupunktur in Oldenburg. Er gründete das Ausbildungs-Instituts für Ohrakupunktur in 2001 und veröffentlichte seitdem mehrere Lehrbücher und Veröffentlichungen zur Balancierten Ohrakupunktur.

„Ohrakupunktur in Gynäkologie & Geburtshilfe“ von Jan Seeber ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27627-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Ulan Lokison – Roman voller nordischer Mythologie und Sinnsuche Warum ich – Prickelnder Liebes-Roman