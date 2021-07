Mabena – Gesellschaftskritischer Entwicklungsroman

Alma Ramsden verbindet in „Mabena“ eine spannende Kriminalgeschichte mit der persönlichen Entwicklung einer interessanten, jungen Frau.

Die junge Frau, welche die Leser im Verlauf dieses Romans immer besser kennen lernen, kann sich nicht an den Nachnamen jener Vertrauensperson erinnern, die ihr zu Seite stand, als sie täglich stundenlang die Schatten an der Wand betrachtet hatte. Oder vielleicht hat sie den Nachnamen auch nie gewusst und nie danach gefragt. Nun möchte sie Gerda jedoch wiederfinden, allerdings stellt sich das als eine ziemliche Herausforderung heraus. Einzig deswegen ist sie nach der Trennung von ihrem Mann zurück nach Johannesburg gereist Gerda ist inzwischen allerdings spurlos verschwunden. Also macht sich die junge Frau auf die Suche nach ihr – und sieht sich plötzlich mit jenen kriminellen Machenschaften konfrontiert, denen Gerda bereits auf der Spur war. Eine Spur, die sie nun aufnimmt in der Hoffnung, Gerdas Nachforschungen zu beenden und Gerda zu finden.

Die Leser folgen der interessanten Protagonistin in „Mabena“ von Alma Ramsden durch die afrikanische Welt und lernen dabei nicht nur die junge Frau, sondern auch die Welt um sie herum, immer besser kennen. Jedoch werden sie so manches Mal von Wendungen in der Handlung überrascht. Der Roman verbindet auf gekonnte und spannende Weise Elemente aus Krimis mit einer gelungenen Entwicklungsgeschichte, die auch so einiges an Gesellschaftskritik in sich birgt. Die Autorin, die mit diesem Buch ihren ersten Roman via tredition veröffentlicht, wurde 1985 in der Schweiz geboren. Sie hielt sich oft für längere Zeit in Johannesburg und Kapstadt auf und kann deswegen die Umgebungen in ihrem Roman authentisch beschreiben.

„Mabena" von Alma Ramsden ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31394-1 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

