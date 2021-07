Warum ich – Prickelnder Liebes-Roman

Die Liebe findet in Juliette Marqus „Warum ich“ immer einen Weg.

Die Ich-Erzählerin arbeitete einst in einem französischen Restaurant, dass sich auf zwei Etagen aufteilte. Ihr Bereich befand sich auf dieser zweiten Ebene – und an einem Tag, der eigentlich ohne besondere Ereignisse verlief, sollte sich ihr Leben an genau diesem Ort vollkommen verändern. Sie begrüßte wie immer die Gäste und begleitete sie zum Tisch, nahm ihre Bestellungen auf und hielt hier und da Smalltalk. Doch an diesem Tag erschien ein ganz besonderer Gast: Ein Mann, der sie vollkommen aus der Bahn wirft und dessen Anblick ihr sofort klar macht, dass er und sie vom Schicksal füreinander bestimmt sind. Bevor sie ein Wort mit ihm ausgetauscht hat, war sie sich der Zukunft sicher. Doch bald sollte ihr Leben in 1000 Scherben zerspringen.

Der romantische und zugleich dramatische Roman „Warum ich“ von Juliette Marqu ist zwar fiktiv, aber basiert auf den wahren Erfahrungen der Autorin. Sie selbst verließ Russland vor 25 Jahren in Richtung Deutschland. In ihren jüngeren Jahren hat sie auch eine Menge Prüfungen durchgemacht. Sie wollte den Lesern wirklich erzählen, wie ihr Leben in den 90er Jahren war. Die fiktive Geschichte des Professors half ihr dabei in die Vergangenheit zu reisen und von ihrer Jugend zu erzählen.

„Warum ich" von Juliette Marqu ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33379-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

