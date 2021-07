In diesem und im anderen Leben – Tiefsinniger Liebes-Roman

Ein frisch verliebtes Paar findet in Jutta Simons „In diesem und im anderen Leben“ heraus, dass ihre Liebe nicht neu ist, aber es stehen ihnen einige Hürden im Weg zum Glück.

Der Zufall führt Nele in einem gemeinsamen Urlaub mit ihrer Freundin Katja nach Marokko. Dort trifft sie auf Reiseleiter Azim und ab diesem Zeitpunkt werden beide immer wieder durch „Gedankennebel“ in Szenen ihres früheren gemeinsamen Lebens als Paar in Marokko entführt. Nele verlässt verwirrt dieses Land. Zu Hause lässt sie diese Geschichte nicht los und sie wagt es, erneut nach Marokko zu fliegen, um mit Azim ein paar Tage zu verbringen. Schnell wird ihnen klar, dass ihre große Liebe aus einem früheren Leben immer noch Bestand hat und Neles Verbundenheit zu diesem Land sehr stark ist. Doch Nele und Azim können ihre Liebe nicht leben, können nicht zusammenkommen, denn Azim wird Jamila heiraten, obwohl er Nele über alles liebt.

Für ihn gibt es in dem mitreißenden Roman „In diesem und im anderen Leben“ von Jutta Simon scheinbar keine Möglichkeit, diese arrangierte Verbindung zu lösen, denn er weiß nicht, dass hinter seiner selbst gewählten Verpflichtung ein Schuldgefühl aus seinem früheren Leben steckt. Das Schicksal ebnet Nele den Weg, eine Zeit lang in Marokko arbeiten zu können. Nun sind sie und Azim Kollegen und kommen wieder nicht voneinander los, doch es ändert sich nichts an seinem Heiratsversprechen an Jamila.

Wird es ihm gelingen, seine Schuld zu lösen?

