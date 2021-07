ABGRÜNDE – Gier – Spannende Mischung aus Thriller und Krimi

Robert Richard Bell liefert mit „ABGRÜNDE – Gier“ den Auftakt einer kurzweiligen Buchreihe, die jedoch unabhängig voneinander gelesen werden kann.

Eine absurd klingende Geschichte ist dafür verantwortlich, dass eine Kettenreaktion ausgelöst wird. Es muss ein Verbrechen aufgeklärt werden, das verleugnet und für unmöglich gehalten wurde. Während der Ermittlungen, vereinen sich Vergangenheit und Gegenwart zu einer Tragödie, die Opfer fordert und aufzeigt, wie eng, Genialität und Wahnsinn, Glück und Zufall sowie Traum und Realität beieinander liegen. Wird es unter den gegebenen Voraussetzungen ein Happy End geben?

Mit dem ersten Teil der Reihe „Abgründe – Gier“ eröffnet der Autor eine Serie, in der jedes Buch ohne Vorkenntnisse der vorherigen Ausgaben gelesen werden kann. Schon in Kürze, noch im Jahr 2021, werden dem Auftakt von „Abgründe-Gier“ die Bände „Gefangen“ und „Gehetzt“ folgen.

Den Roman „ABGRÜNDE – Gier“ könnte man sowohl in die Genres Thriller als auch Krimi einordnen, da Robert Richard Bell Elemente aus Beiden gekonnt miteinander verbindet, um die Leser prächtig zu unterhalten und an die Seiten zu fesseln. Der Autor schreibt hier unter einem Pseudonym und unter anderen Namen fünf Genres und der Schreibstil ist in jeder Sparte anders. In einer Kategorie ist er düster, in der nächsten locker, in einer weiteren erzählt er die Geschichten teilweise in der „Ich-Form“ und diese Manuskripte, trennt er rigoros von den Büchern, die er, in den Kategorien Thriller und Historische Romane, zu veröffentlichen beabsichtigt.

„ABGRÜNDE – Gier“ von Robert Richard Bell ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32478-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

